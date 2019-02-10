به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر یکشنبه در آیین افتتاحیه خوابگاه دانشجویی یاس دانشگاه آیت الله بروجردی اظهار داشت: دانشگاه و انقلاب دو مقوله ای هستند که مکمل یکدیگر بوده و در طول این چهل سال خدمات گسترده ای به یکدیگر ارائه داده اند.

وی تصریح کرد: دانشگاهیان در خلق انقلاب تلاش زیادی داشته اند و در مقابل انقلاب اسلامی نیز با در نظر گرفتن آنچه در ذات دانشگاه ها باید باشد تحولات بزرگی در جامعه دانشگاهی ایجاد کرده است.

استاندار لرستان ادامه داد: باید تلاش شود دانشگاه ها در خدمت نظام، انقلاب و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در بیایند و انقلاب در رسیدن دانشگاه ها به قله علم و دانش آن ها را حمایت کنند.

خادمی بیان داشت: در برخی استان ها نسبت به دیگر استان های کشور به دلیل وجود دانشگاه ها و پیشرفت علم و تحصیل فاصله ایجاد شده است که انتظار می رود برای کاهش این فاصله در سطح کلان برنامه ریزی شود.

به گفته وی نباید اجازه داد این فاصله در دانشگاه های نسل سوم و چهارم ایجاد شود و تلاش کنیم در سطح ملی و کلان برای کاهش این فاصله تدابیری اندیشیده شود.

استاندار لرستان تصریح کرد: مطابق تقسیم بندی منطقه ای قرار است آزمایشگاه منطقه ای در کشور راه اندازی شود که امید است یک آزمایشگاه منطقه ای در لرستان ایجاد شود.

استاندار لرستان گفت: در حال حاضر ۷۵ واحد آموزش عالی و بیش از ۷۵ هزار دانشجو در لرستان مشغول تحصیل هستند.