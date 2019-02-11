پرسپولیس شباهتی به قبل نداشت/ برخی بازیکنان دور از انتظار بودند

محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص باخت دو بر یک پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان گفت: فکر می کنم بازی تماشاگرپسندی برای هواداران حاضر در ورزشگاه بود. هر دو تیم سعی داشتند سرعت بالایی به توپ بدهند تا خلق موقعیت کنند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: اشتباهات فردی بازیکنان پرسپولیس بخصوص در نیمه اول بسیار عجیب بود. محمد نادری که برای اولین بار در ترکیب قرار گرفت نتوانست بازی خوبی انجام دهد. سروش رفیعی هم بسیار ضعیف بود. او به هیچ وجه انتظارات را برآورده نکرد. فکر می کنم پرسپولیس هیچ شباهتی با قبل خود نداشت. بازیکنان مضطرب بودند و احساسات بر آنها غلبه کرده بود.

وی درباره اعتراض بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس به قضاوت رضا کرمانشاهی در این بازی نیز واکنش نشان داد و افزود: من هم فکر می کنم داور بازی برای اعلام پنالتی عجله کرد ولی بازیکن نباید اینهمه به داور اعتراض کند تا حواسش پرت شود.

صادقی خاطرنشان کرد: برانکو ایوانکوویچ قطعا می تواند شوکی که با این باخت به پرسپولیس وارد شد را از روی بازیکنان خود بردارد و این تیم را دوباره به سطح ایده آل برساند. شک ندارم بازهم پرسپولیس قهرمان لیگ برتر خواهد شد.