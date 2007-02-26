90 گونه نهال باغی به کشور وارد می شود

مجید دهقان شعار در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین کارگاه آموزشی تولیدکنندگان نهال کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت : این گونه ها به منظور ایجاد فضای رقابتی در بازار عرضه و تولید نهال تا پایان اسفندماه به مرور وارد کشور خواهند شد.

وی افزود : گونه های وارداتی پس از ورود شناسنامه دار شده و به بازار تولید عرضه می شوند تا منجر به رقابت تولید کنندگان در زمینه عرضه محصولات متنوع و جدید شوند.

دهقان شعار خاطرنشان کرد : ایران غنی ترین کشور جهان از نظر تنوع گونه های گیاهی و ذخائر ژنتیک است اما به دلایل مختلف تنوع ارقام محصول در آن وجود ندارد به همین دلیل علاوه بر حفظ و تولید گونه های مختلف نهال فعالیت هایی بر اساس نگاه بازرگانی و اقتصادی در این بخش در حال شکل گیری است.

وی در خصوص فعالیتهای موسسه گواهی ثبت نهال و بذر گفت : این موسسه تنها در سه ماه گذشته 10 میلیون اصله نهال کشور را شناسنامه دار کرده است و از تولید کنندگان توقع می رود در زمینه ثبت ارقام گواهی نشده با موسسه همکاری کنند.

دهقان شعار تصریح کرد : این واردات به گونه ای نیست که محصولات داخلی را به خطر بیندازد و با توجه به حفظ ذخائر ژنتیکی کشور صورت خواهد گرفت.

این مسئول برپایی اولین کارگاه آموزشی تولیدکنندگان نهال کشور را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت : در این کارگاه دو روزه آخرین یافته های علمی در زمینه مبارزه با آفات و بیماری های ویروسی نهال ، تشکیل انجمن ملی تولیدکنندگان نهال گواهی شده، راه اندازی باغهای مادری، احداث نهالستانهای استاندارد و ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان با بخش تحقیق و پژوهش کشور بحث و تبادل نظر شد.