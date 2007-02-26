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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۴۳

تدابیر مسئولان باشگاه فولاد برای بقا در لیگ برتر؛

پاداش ویژه فولادیها برای پیروزی مقابل ملوان و پرسپولیس

پاداش ویژه فولادیها برای پیروزی مقابل ملوان و پرسپولیس

مسئولان باشگاه فولاد به منظور بالا بردن انگیزه بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه پاداش های ویژه ای را برای موفقیت در مسابقات آینده به ویژه دو دیدار حساس این تیم مقابل پرسپولیس و ملوان در نظر گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم جدید مسئولان باشگاه فولاد خوزستان مبلغ 500 هزارتومان برای پیروزی های خانگی و مبلغ 700 هزارتومان پاداش نقدی برای پیروزی های خارج ازخانه این تیم درنظرگرفته شده است.

همچنین جهت پیروزی درهریک از دیدارهای حساس خارج خانه مقابل ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران مبلغ یک میلیون تومان پاداش نقدی برای بازیکنان این تیم اختصاص خواهد یافت .

این تصمیمات برای بالابردن انگیزه بازیکنان فولاد خوزستان درنظرگرفته شده تا این تیم دربازیهای آینده با قدرت بیشتری به میدان رفته و با کسب امتیازات مورد نیاز خود را ازخطر حضور دربازیهای پلی آف و سقوط به لیگ دسته اول نجات دهد.

خبر دیگر از باشگاه فولاد خوزستان اینکه عبدالله ویسی مربی سابق تیم فولاد خوزستان برای شرکت درکلاس مربیگری A بین المللی پنج شنبه هفته جاری عازم پرتغال خواهد شد .

وی همچنین درپایان این کلاس مربیگری درحدود 10 روزتمرینات تیم های فوتبال پورتوپرتغال، بارسلونا و رئال مادرید اسپانیا را ازنزدیک تماشا می کند.

کد مطلب 453883

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