پاداش ویژه فولادیها برای پیروزی مقابل ملوان و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم جدید مسئولان باشگاه فولاد خوزستان مبلغ 500 هزارتومان برای پیروزی های خانگی و مبلغ 700 هزارتومان پاداش نقدی برای پیروزی های خارج ازخانه این تیم درنظرگرفته شده است.

همچنین جهت پیروزی درهریک از دیدارهای حساس خارج خانه مقابل ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران مبلغ یک میلیون تومان پاداش نقدی برای بازیکنان این تیم اختصاص خواهد یافت .

این تصمیمات برای بالابردن انگیزه بازیکنان فولاد خوزستان درنظرگرفته شده تا این تیم دربازیهای آینده با قدرت بیشتری به میدان رفته و با کسب امتیازات مورد نیاز خود را ازخطر حضور دربازیهای پلی آف و سقوط به لیگ دسته اول نجات دهد.

خبر دیگر از باشگاه فولاد خوزستان اینکه عبدالله ویسی مربی سابق تیم فولاد خوزستان برای شرکت درکلاس مربیگری A بین المللی پنج شنبه هفته جاری عازم پرتغال خواهد شد .

وی همچنین درپایان این کلاس مربیگری درحدود 10 روزتمرینات تیم های فوتبال پورتوپرتغال، بارسلونا و رئال مادرید اسپانیا را ازنزدیک تماشا می کند.