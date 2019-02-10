وضعیت غزه؛ محور گفتگوی ظریف با اعضای دفتر سیاسی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند.

مسائل منطقه و فلسطین بویژه وضعیت غزه محورهای اصلی دیدار و گفتگوی اعضای دفتر سیاسی حماس با ظریف در بیروت بود.