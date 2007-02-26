تیم فوتبال امیدکشورمان در امارات اردو می زند

به گزارش خبرنگارمهر، این اردو بمنظورآمادگی وهماهنگی هرچه بیشتربازیکنان تیم امید با شرایط آب وهوایی کشورعربستان طی روزهای 7 تا 11 مارچ (16 تا 20 اسفند) درشهر دبی امارات برپا خواهد شد .



تیم امید در این اردوکه درمحل باشگاه ایرانیان برپا خواهد شد، علاوه برتمرینات تاکتیکی، به کارهای بدنسازی وتطبیق شرایط بدنی بازیکنان با آب وهوای امارات که شباهت های زیادی به شرایط اقلیمی عربستان دارد، خواهد پرداخت .



تیم امید کشورمان دومین دیدار خود درچارچوب مسابقات مقدماتی المپیک چین را روز بیست و سوم اسفندماه درشهر "دمام" عربستان مقابل تیم فوتبال امید این کشوربرگزارخواهد کرد .

تیم فوتبال امید کشورمان درمرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال المپیک با تیم های استرالیا،عربستان و اردن همگروه است که نخستین دیدار خود را روز 9 اسفند ماه در ورزشگاه آزادی مقابل تیم امید استرالیا برگزارخواهد کرد.