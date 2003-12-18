چه كسي نخست وزير جنايت كار رژيم صهيونيستي را محاكمه مي كند ؟

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه نوشت: آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي سعي كرد در نيمه اول دهه هشتاد با كشتارمردم فلسطين درصبرا وشتيلا و نيزكشتارسه هزار فلسطيني كه اكثر آنها كودكان، زنان و سالخوردگان بودند، ازصدام ديكتاتورسابق عراق پيشي بگيرد .

وي گفت: عدم محاكمه شارون بدين معنا نيست كه جرم و جنايت وي ازصدام كمتر است، بلكه جرم وي همانند جرم صدام است بنابراين جهان بايد دراولين فرصت پس از محاكمه صدام ، شارون را دردادگاه جنايت كاران جنگي محاكمه كند .

اگربراساس قانون قصاص شرع صدام به عنوان يك جنايت كارجنگي كه جناياتي زيادي را درحق ملت خود مرتكب شده است بايد محاكمه شود، پس چرا شارون ، حكام صهيونيست، ژنرالهاي اسراييلي كه جنايت وحشيانه تري را در حق مردم فلسطين مرتكب شده اند، محاكمه نمي شوند؟

اين نويسنده به حمله هواي و زميني رژيم اشغالگر قدس در تابستان سال 1982 به لبنان به رهبري شارون اشاره مي كند و مي گويد : شارون با اين حملات كه چند ماه طول كشيد بزرگ ترين جنايت جنگي و ضد بشري را عليه مردم بي دفاع فلسطين مرتكب شد جنايت سياهي كه موجب كشته شدن هزاران شهروند لبناني و فلسطيني شد و از آن بدتر جنايت دراردوگاههاي صبرا و شتيلاي فلسطيني ها بود.

اززماني كه شارون به قدرت رسيد تاكنون بيش ازهزار فلسطيني كشته شدند و اين لكه ننگي است كه وي در تاريخ سياه اسراييل برجاي گذاشته است .

نخست وزيراسراييل نه تنها هزاران فلسطيني ها را قرباني اهداف شوم خود كرد بلكه صدها منزل و اردوگاه را در كرانه باختري رود اردن و نوارغزه ويران كرد كه اين امر منجر به آواره شدن هزاران فلسطيني شد.

جنگ تمام عياري كه اين رژيم عليه مردم بي دفاع فلسطين به راه انداخته است منحصر به يك زمان نيست بلكه شب و روز نيروهاي اين رژيم با دستگيري و محاصره شهرها و روستاهاي فلسطيني با هدف به وحشت انداختن اين مردم آنها را هدف قرار مي دهند .

اگر آمريكا مدعي است كه قصد دارد مردم عراق و جهان را از دست صدام و رژيم پليدش نجات دهد بايد اول جنايت كاراني را كه مرتكب جنايات جنگي و جنايت ضد انساني شده اند محاكمه كند ودرراس آنهاآريل شارون است كه جناياتي زيادي درحق ملت فلسطين مرتكب شده است.

اگرآمريكا مدعي است صدام سلاح كشتار جمعي دراختيار دارد و تلاش كرده اين سلاح را به دست آورد پس چرا تسليحات كشتار جمعي اسراييل را از بين نمي برد درحالي كه اين رژيم بزرگ ترين زرادخانه هسته اي و شيميايي و ميكروبي را در اختيار دارد و روز به روز سلاحهاي مرگبار خود را افزايش مي دهد.

احمد عمرابي در پايان مي نويسد: اگر دادگاه عادلانه اي درجهان تشكيل شود، اول بايد شارون و بوش محاكمه شوند بعد صدام زيرا همه فتنه ها از اسراييل و آمريكا سرمي زند .