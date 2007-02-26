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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۰۵

برای حل مشکل محرومیت باشگاه استقلال؛

کمیته انتقالی مخالف سفر نجف نژاد به مالزی بود

کمیته انتقالی مخالف سفر نجف نژاد به مالزی بود

کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با سفر مقداد نجف نژاد به مالزی و ملاقات وی با محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا مخالف بوده است.

به گزارش خبرنگارمهر، پس از اعلام محرومیت تیم فوتبال استقلال ازحضوردررقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، مدیرعامل این باشگاه درحالی برای رایزنی با مسئولان کنفدارسیون فوتبال آسیا وگرفتن مجوزلغواین محرومیت عازم کوالالامپور مقراصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا شد که اعضاء کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با این سفرمخالف بودند.

برخی اعضا کمیته انتقالی نا آشنایی مقداد نجف نژاد با مراودات وتعاملات بین المللی را عامل مخالفت خود عنوان می کردند اما اصرارهیات مدیره باشگاه استقلال آنها را مجاب ساخت که موافقت خود را با سفرمدیرعامل این باشگاه به مالزی اعلام وحتی درتماس با محمد بن همام موافقت وی را برای پذیرش نمایندگان باشگاه استقلال جلب کنند.

این درحالیست که برخی چهره های بین المللی کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال تلاش بسیاری برای جلب رضایت مسئولان ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام دادند اما تلاش آنها درنهایت بی نتیجه ماند .

گفته می شود رفتارغیرحرفه ای تیم اعزامی به مالزی و بویژه در دیدار با "بن همام"رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا درایجاد ذهنیت منفی وی درقبال مشکل باشگاه استقلال بی تاثیرنبوده است . نمایندگان اعزامی ازسوی باشگاه استقلال دردیدارحضوری با بن همام کمیته 6 نفره و نامشخص بودن وضعیت مدیریت فدراسیون فوتبال را عامل تاخیر درارسال مدارک بازیکنان استقلال عنوان کرده اند که این امربا حسن نیت اعضای این کمیته درحل مشکل استقلال کاملامغایربوده است . 

کد مطلب 453890

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