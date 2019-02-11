حضور باشکوه مردم در راهپیمایی دشمن را سرخورده کرده است

آیت الله عبدالکریم عابدینی در حاشیه شرکت در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به کوری چشم دشمنان امسال هم چهل سالگی انقلاب را برگزار کردیم و مردم نشان دادند در مسیر انقلاب ثابت قدم هستند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: برای این که دشمنان را برای همیشه مایوس کنیم امسال نیز مردم در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر باشکوه و گسترده به صحنه آمدند و با حضور حماسی خود دشمن را سرخورده و مایوس کردند.

وی گفت: خبر موثق داریم در این ایام بدخواهان و دشمنان با نقشه ای از پیش طراحی شده تلاش کردند تا مشکلاتی برای مردم ایجاد کنند تا در آستانه ۲۲ بهمن مردم به صحنه نیایند اما می بینیم مردم آگاه ما با هوشیاری و بصیرت این بار نیز به میدان آمدند تا بار دیگر طعم تلخ شکست را به دشمن بچشانند.

آیت الله عابدینی اظهارداشت: دشمنان اسلام با هر ادبیاتی تلاش کردند تا مردم از نظام و انقلاب فاصله بگیرند تا آنها به اهدافشان برسند اما امروز با این حضور بار دیگر عظمت اسلام و مسلمین دیده شد و راهپیمایی ۲۲ بهمن در چهل سالگی انقلاب همچنان با اقتدار برگزار شد.

۲۲ بهمن امسال هم باشکوه برگزار شد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه ضمن تشکر از حضور مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن یادآورشد: دشمنان انقلاب امسال نیز وقتی همبستگی و وحدت مردم و تبعیت از ولایت را دیدند سرخورده خواهند شد.