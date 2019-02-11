چهل سالگی انقلاب در قزوین بافریادهای الله اکبر جشن گرفته شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: امروز دوشنبه ۲۲ بهمن انقلاب اسلامی چهل ساله شد و چهار دهه عمر با برکت خود را با حضور مردم جشن گرفت.

در حالی که دشمنان در سال‌های اخیر به دنبال آن بودند تا انقلاب چهل سالگی خود را نبیند، اما به همت این مردم و پشتیبانی از انقلابشان، تیر دشمن به سنگ خورد و مردم با حضور شکوهمند خود در جشن انقلاب و سردادن شعار مرگ بر آمریکا بار دیگر از انقلاب خود پشتیبانی کردند.

امروز مردم با تحمل همه مشکلات اقتصادی، نشان دادند همانند همیشه هیچگاه حاضر به معامله استقلال و عزت ملی و هدر دادن خون شهدا نشده و نخواهند شد و با حضور آگاهانه خود به دشمنان این آب و خاک ‌فهماندند علیرغم برخی کاستی‌ها و کم توجهی‌ها بر استقلال و عزت خود پافشاری کرده و با آرمان‌های امام و رهبری بیعت کردند.

مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۰۰۰ شهر و ۱۰ هزار روستای کشور و تمامی شهرها، شهرستانها، بخش ها و روستاهای استان قزوین هم برگزار شد.

امروز همه مردم، همه سلایق، گروهها، جریانها، اصناف، بازاریان، دانشجویان، استادان، دانش آموزان، کارمندان، روحانیون، مدیران، زن و مرد، پیر و جوان، جانباز و ایثارگر و خانواده شهدا آمدند تا با حضورشان انقلاب را بیمه کنند.

راست قامتان ایران اسلامی و مردم استان قزوین امروز در سالگرد چهل سالگی انقلاب به خیابانها آمدند تا مظهر اقتدار و وحدت ملی را بار دیگر به تصویر بکشند و ضمن برپایی جشن انقلاب به دشمنان اعلام کنند در حمایت از ولایت و انقلاب خود هرگز کوتاهی نخواهند کرد و ذره ای از مواضع بحق خود عقب نشینی نخواهند کرد.

شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل راهپیمایان در استان قزوین نشان داد، مردم با گذشت چهار دهه از انقلاب و تحمل انواع سختی و مشکلات و خنثی کردن نقشه ها و توطئه های دشمنان همچنان با همان روحیه انقلابی در مسیر حفظ آرمانها و ارزشها ایستاده اند و رهبرشان را تنها نخواهند گذاشت.

راهپیمایی در آقابابا، بکندی، رازمیان، رجایی دشت، معلم کلایه،روستای طزرک، شیداصفهان،مهدی اّباد بزرگ، چوبیندر، روستای فارسیان، ناصرآباد، ارکن کرد، سیردان، روستای کلج، شینقر، رزجرد، آشنستان، نظام آباد، سیاهپوش، حصر، لیا، جم جرد، هادی آباد برگزار شد.

همچنین در شهرستان البرز، الوند، محمدیه، بیدستان، شریفیه، حصار خروان، کمال آباد، پیریوسفیان، حسن آباد کلج، نصرت آباد، شهرستان بویین زهرا، شال، سگزآباد، دانسفهان، ارداق، شهرک مدرس، شهرک عصمت آباد، شهرک آراسنج، روستای زین آباد، سخص آباد، شهرستانک، شهرستالن آوج، روستای اردلان، کلنجین، آبگرم، شهید آباد، حصار ولیعصر، ارتش آباد، زاین راهپیمایی برگزار شد.