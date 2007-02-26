"حلقه وب" رادیو جوان حرفهای جوانان را انتقال می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم یداله گودرزی، مدیر باشگاه رادیویی جوان به عنوان یکی از برگزار کنندگان با اشاره به تاریخچه تاسیس باشگاه رادیویی جوان گفت : " این باشگاه از با سابقه دارترین کانونهای صداو سیما است که از حلقه های مختلف چون آموزش، اینترنت، موسیقی، شعر و طنز تشکیل شده است. تشکیل حلقه وب نیز در راستای این فعالیت ها است" .

در ادامه ، دکترشهرام گیل آبادی، مدیر رادیو جوان با شعری از سهراب سپهری صحبتهای خود را آغاز کرد و گفت : "شاید اگر سهراب سپهری، نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث زنده بودند، وبلاگ بهترین فضا برای حرفهای آنها بود. وقتی صفحات شخصی شما را می بینم، متوجه تصورات و حرفهای دل شما می شوم".

وی خاطر نشان کرد : "وقتی وبلاگ باشگاه هواداران رادیو جوان و سایت شنیده می شوید را می بینم، با خود فکر می کنم هر کدام از ما نیازی را در وبلاگ هایمان بدون واسطه بیان می کنیم. آن نیاز چیزی جز یک همگرایی جدی نیست. البته مهم نیست مطلب ما سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی است، بلکه ارتباط نهفته در این محمل مهم است و بدون شک وبلاگ می تواند محملی برای بروز ارتباطات انسانی باشد. تلاش ما بر این بود تا یک حلقه ارتباطی قوی تشکیل شود که جوانان بتوانند حرفهایشان را انتقال دهند."

مدیر رادیو جوان افزود : "در این حلقه قصد نداریم، بگوییم چه بنویسید یا چگونه بنویسید؟ ما بر آن هستیم که این ارتباط را بی واسطه کنیم" .



در انتهای مراسم تربیون آزاد گذاشته شد تا وبلاگ نویسان وبلاگهای خود را معرفی کنند.