احداث سیلو برای کارخانجات کشاورزی یک الزام است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال صالحی شامگاه یکشنبه در جریان افتتاح سیلو ۲۰ هزار تنی شرکت آرد وحدت به عنوان یکی از پروژه های بخش کشاورزی شهرستان قروه، همزمان با نهمین روز از دهه فجر، اظهار داشت: باتوجه به اینکه این شرکت در سال ۷۵ احداث شده است نیاز اساسی به سیلو برای ذخیره سازی گندم به عنوان ماده اولیه خود داشت.

به گفته وی در این گونه کارخانه ها دو رکن اساسی آزمایشگاه و سیلو بسیار اهمیت دارد و در واقع گندمی که در شرایط غیراستاندارد ذخیره شود باعث نارضایتی و خروجی منفی خواهد شد.

صالحی شهرستان قروه را جزو مناطق مهم در بخش کشاورزی دانست و افزود: ۱۷ درصد از سهم صادرات گندم کشور متعلق به کردستان بوده و در این زمینه شهرستان قروه باتوجه به تولید بهترین گندم مطرح است.

وی به وضعیت ذخیره سازی ۱۱۵ هزار تنی در قروه اشاره کرد و از در دست کار بودن ۱۱۵ هزار تن دیگر در آینده ای نزدیک خبر داد.

صالحی از کسب رتبه دوم کشوری کردستان در خرید تضمینی گندم گفت و از این نظر شهرستان قروه در تولید و خرید در کردستان رتبه سوم را داراست.