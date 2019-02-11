بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی شامگاه یکشنبه در جریان افتتاح پروژه های بخش کشاورزی در شهرستان قروه همزمان با نهمین روز از دهه فجر، اظهار داشت: پرداخت تسهیلات پایدار اشتغال روستایی در شهرستان قروه به نسبت قبل خوب پیش رفته و در این زمینه هم نگاه ویژه بانک کشاورزی ارزشمند است.

به گفته وی شهرستان قروه قطب کشاورزی استان بوده و در همین راستا توجه به ظرفیت ذخیره سازی گندم به عنوان محصول استراتژیک باید در اولویت قرار گیرد.

امان اللهی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در زمینه تولید و اشتغال اهمیت دارد، گفت: از همه سرمایه گذاران دعوت می شود تا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از تسهیلات کم بهره در شهرستان حضور یافته و اقدام به کار کنند.

وی بر سرمایه گذاری اصولی در شهرستان که عامل ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش تولید است، تأکید کرد.