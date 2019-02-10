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۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۰۹

رئیس‌پلیس آگاهی استان کرمان:

۲۸۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان کشف شد

۲۸۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان کشف شد

کرمان - رئیس‌پلیس آگاهی استان کرمان از کشف ۲۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک دستگاه کامیون نفتکش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یداله حسن‌پور گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان کرمان هنگام پایش محورهای مواصلاتی یکی از محورهای اصلی شهرستان کرمان یک دستگاه کامیون نفتکش را متوقف کردند.

رئیس‌پلیس آگاهی استان کرمان تصریح کرد: در بررسی انجام شده مشخص شد محموله گازوئیل این تانکر تحت عنوان حمل قیر از شیراز بارگیری شده و حمل آن غیرمجاز است.

سرهنگ حسن‌پور بیان داشت: در این رابطه ۲۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از این تانکر کشف و راننده آن به مقامات قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4538960

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
      2 0
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      آفرین آفرین به نیروی انتظامی. لطفا با جدیت به دنبال کاهش قاچاق بخصوص قاچاق سوخت باشید. نباید هیچ کس بتواند به دنبال قاچاق برود و از پول بیت المال سوء استفاده کند

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