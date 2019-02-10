۲۸۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یداله حسن‌پور گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان کرمان هنگام پایش محورهای مواصلاتی یکی از محورهای اصلی شهرستان کرمان یک دستگاه کامیون نفتکش را متوقف کردند.

رئیس‌پلیس آگاهی استان کرمان تصریح کرد: در بررسی انجام شده مشخص شد محموله گازوئیل این تانکر تحت عنوان حمل قیر از شیراز بارگیری شده و حمل آن غیرمجاز است.

سرهنگ حسن‌پور بیان داشت: در این رابطه ۲۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از این تانکر کشف و راننده آن به مقامات قضائی معرفی شد.