شعر شاعران نوپرداز عرب بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر علی گنجیان استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی و موسی بیدج شاعر و مترجم ادبیات عرب، در مورد شعر امروز عرب و آثار محمد الماغوط و خانم سنیه صالح صحبت می کنند.

محمد الماغوط از شاعران معاصر سوری است که در سال 1934 در شمال دمشق به دنیا آمد. محمد الماغوط یکی از بنیان گذاران شعر سپید (قصیده النثر) در شعر عربی است. بیشتر سال های جوانی او در زندان گذشت و اولین قصاید خود را نیز در زندان سرود.

نقد شعر شاعران نوپرداز عرب ساعت 17 روز سه شنبه 8 اسفند در محل کانون ادبیات ایران برگزار می شود.