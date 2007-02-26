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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۵۱

در کانون ادبیات

شعر شاعران نوپرداز عرب بررسی می شود

کانون ادبیات ایران این هفته به بحث و بررسی آثار شاعران نوپرداز عرب با نگاهی به اشعار محمد الماغوط شاعر سوری و خانم سنیه صالح می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر علی گنجیان استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی و موسی بیدج شاعر و مترجم ادبیات عرب، در مورد شعر امروز عرب و آثار محمد الماغوط و خانم سنیه صالح صحبت می کنند. 

محمد الماغوط از شاعران معاصر سوری است که در سال 1934 در شمال دمشق به دنیا آمد. محمد الماغوط یکی از بنیان گذاران شعر سپید (قصیده النثر) در شعر عربی است. بیشتر سال های جوانی او در زندان گذشت و اولین قصاید خود را نیز در زندان سرود.

نقد شعر شاعران نوپرداز عرب ساعت 17 روز سه شنبه 8 اسفند در محل کانون ادبیات ایران برگزار می شود.

کد مطلب 453898

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