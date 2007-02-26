روحانیت اثرگذاری خود را به دنیا ثابت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام علی سعیدی در کنگره شهید محلاتی و 85 شهید روحانی استان مرکزی افزود: ما همواره با هدایت های داهیانه رهبری دلسوز مسیر حرکت را پیموده ایم و امروز نیز چنین است.

وی روحانیت را ادامه دهنده ائمه دانست و افزود: زمان شناسی مهم‌ترین الزام روحانیت است چون این عامل موفقیت و و پیروزی امام راحل در همه عرصه‌ها تضمین کرد.

سعیدی ، دشمن شناسی، امام شناسی و جریان شناسی را از دیگر الزام‌های روحانیت عنوان کرد وگفت: این عوامل باعث می‌شود روحانیت در روند دفاع از اسلام‌ بهتر عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: روحانیت اثرگذاری خود را به دنیا ثابت کرده وبه همین دلیل است که هجمه‌های دشمن به این قشر در طول تاریخ تشدید شده اشت.

برپایه این گزارش، حجت‌الاسلام شهید"فضل‌الله محلاتی" در سال ‪ ۱۳۰۹‬هجری شمسی در شهر محلات از توابع استان مرکزی متولد شد و در کسوت روحانی علیه رژیم طاغوت مبارزه کرد و در دوران دفاع مقدس به عنوان نماینده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.

وی در یکم اسفندماه ‪ ۱۳۶۴‬براثر حمله دشمن بعثی به هواپیمای حامل وی به شهادت رسید.