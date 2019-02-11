به گزارش خبرنگار مهر، سراسر لرستان امروز جلوه حضور دشمن شکن مردمی است که چهل سال در برابر همه توطئه های دشمنان مقاومت کردند و یکپارچه برای پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ایران ایستادند.

امروز جای جای لرستان غرق در شادی و امید است؛ مردم ولایتمدار لرستان شاد هستند که علی رغم همه دشمنی ها و کینه توزی های استکبار جهانی، چهل سالگی انقلاب خود را جشن می گیرند و امیدوار هستند به آینده و فرداهایی که نوید بخش توسعه و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی است.

جوانان و نوجوانان هم امروز در کنار نسل اول و دوم انقلاب قرار گرفته اند و شعار «مرگ بر آمریکا» سر می دهند تا ایران اسلامی با قدرت و نشاط و پویایی نسل جوان به راه خود ادامه دهد و صحنه های غرورآفرینی و عزتمندی ملت ایران در سراسر جهان جلوه گر شود.

عکاس: ایمان بیرانوند