۲۲ بهمن مظهر اقتدار ملی در چله انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه، رئیس مجمع نمایندگان و استاندار کرمان به مناسبت ۲۲ بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به شرح ذیل است؛

«۲۲ بهمن، مقطع رهایی ملت ایران از دست دژخیمانی است که به اعتقادات و اندیشه های این ملت هجوم آورده بودند و ارزش ایرانی و اسلامی بودن زیر سایه سیاه نگاه آنها به فراموشی سپرده شده بود، در حقیقت طلوع فجری است که موجب اقتدار این ملت در سطح جهانی و بین المللی شده است.

در طلیعه روزهای درخشان فجر و چهلمین سال اقتدار ملت قهرمان ایران، مردمان این سرزمین چشم به روزهای درخشانی دارند که در گذر از گردنه های تحریم ها، تهدیدها، ترورها و... و. به آن رسیده اند و در پرتوی ولایتمداری، بصیرت و روحیه انقلابی مردم این نظام به الگوی جهانی تبدیل شده و تمامی حرکت های آزادی خواهانه بر مبنای اندیشه های اسلامی ازآموزه های این انقلاب بهره می گیرند.

در حقیقت روز ۲۲ بهمن ماه مظهر اقتدار ملی مردمانی است که ذهن آنها خاطرات ایستادگی های انقلابی از جمله در برابر قانون کاپیتولاسیون را به یاد دارد لیکن این ملت، امروز در پرتوی ولایت مداری خود به قله هائی رسیده که نام آنها با عزت و سربلندی، پیوند خورده است.

به یقین در پرتو طلوع فجر انقلاب اسلامی بود که نوای خودباوری و خوداتکایی در این سرزمین طنین انداز شد و بیرق زیبای استقلال، آزادی، آزادگی، جمهوری اسلامی و سرافرازی بر بلندای این سرزمین به اهتزاز درآمد.

گرچه دشمنان با تمام توان خود در تلاشند دستاوردهای این نظام را در پس هیاهوهای پوچ خود مخفی کنند اما بانگ افتخار این نظام در جای جای گیتی شنیدنی است و هیچ قدرتی را توان مخفی کردن آن نیست.

در این مجال سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را گرامی داشته و از همگان برای حضوری پرشور و گسترده در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت می کنیم تا ضمن تجدید میثاق دوباره با آرمان های امام راحل و بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، جلوه های زیبایی از شور و علاقه و قدرشناسی نسبت به عطیه الهی نظام اسلامی به نمایش گذاشته شود.»