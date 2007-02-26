متون وحیانی منشاء اصلی دانش اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پرفسور احمد جبار، عضو کمیته انتشارات مجله های تاریخ علم د‌ر اروپا و خاورمیانه، وزیر سابق آموزش ملی و آموزش عالی الجزایر و استاد‌ د‌انشگاه علوم و فن آوری لیل فرانسه در نشست تاریخ علوم اسلامی و جایگاه مسلمانان در علوم جهانی گفت : قرآن کریم و احادیث اسلامی منشاء اصلی علوم اسلامی اند.

وی ضمن بررسی جایگاه علوم اسلامی و پیشرفت های علمی مسلمانان در طول تاریخ گفت : محتوا و بافت علوم در سرزمینهای اسلامی پیشرفتهای شایان توجهی داشته اند و بررسی تاریخ کلی علم در این زمینه نشان می دهد که مسلمانان گرایشهای ارزشمندی را در سراسر سرزمینهای اسلامی در زمینه علوم داشته اند و از پیشگامان اصلی محسوب می شوند .

وی افزود: قرآن کریم و احادیث اسلامی منشاء اصلی علوم اسلامی اند. بر خلاف فرضیه رایج در اروپا، شروع سنت علمی اسلامی با ترجمه نبوده است بلکه آغاز آن فعالیتهای علمی و فکری اسلامی از متون قرآن و حدیث بوده است و این متون منشاء اصلی دانش اسلامی به شمار می آیند.

این پژوهشگر تاریخ علم به عوامل موثر در انتقال دانش در جهان اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: پدید آمدن موسسات علمی و آموزشی، ایجاد کتابخانه با منابع اسلامی، بهره گیری از دانش پزشکی و ترجمه آثار از دیگر مواردی اند که در پیشرفت علوم اسلامی موثر بوده اند و ایرانیان مقیم کشورهای عربی بویژه بغداد در انتقال و گسترش علوم موثر بوده اند.

در ادامه این نشست حجت الاسلام علی اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نیز اظهار داشت: تاریخ سازی علم در غرب، پدرانی را برای علوم مختلف تعیین می کند که اغلب چهره های غربی هستند، کار علمی آنها قدمت کمی دارد و سهم اسلام در این زمینه بسیار نادیده گرفته شده است که لازم است پژوهشگران تاریخ علم، دانشمندان اسلامی را به جهان معرفی کنند.