به گزارش خبرنگار مهر، نماینده شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه در آئین بهرهبرداری از طرحهای عمرانی بردخون اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی برای توسعه بردخون برداشته شده است.
سکینه الماسی با تبریک دههم بارک فجر خاطرنشان کرد: مردم ایران بارها آزمایش شده اند و در مقابل همه سختی و دشواری ها مقاومت کرده اند و هیچگاه دست از انقلاب و نظام برنمی دارند.
وی افزود: دشمنان تلاش کردند با تهدید، تحریم و ایجاد اختلاف به اهداف خود برسند اما همدلی و همراهی مردم با نظام اسلامی مانع از تحقق خواسته های دشمن شده است.
فرماندار شهرستان دیر در آیین بهره برداری و آغاز پروژه های بخش بردخون اظهار داشت: انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی داشت و آزادی و استقلال دو هدیه ارزشمند است که نصیب مردم وفادار ایران شده است.
کریم علی حسنی افزود: مردم با اتکا به نیروی الهی وارد صحنه شدند و طاغوت را از میان برداشتند و با رهبری های حضرت امام راحل انقلابی را ایجاد کردند که کاخ های ظلم و زور را به لرزه درآورد.
علی حسنی خواستار حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شد و گفت: دشمنان اسلام کردند مردم را از انقلاب و نظام دور کنند اما مردم در این ۴۰ سال وفاداری خود را ابراز داشته اند و همواره همراه و حامی نظام اسلامی بوده اند.
در ادامه زیرسازی و آسفالت ۱۵ هزار مترمربع از کوچه ها و معابر شهر با اعتبار۴۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، زمین فوتسال بوستان امید شهر بردخون به مساحت ۸۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۵۰۰ میلیون ریال، بهسازی معابر روستای مغدان با ۸۷۰ مترمربع آسفالت و ۸۰۰ مترمربع پیاده رو با اعتبار ۵۰۰۰ میلیون ریال و ساختمان دهیاری به مساحت ۸۰ مترمربع به بهره برداری رسید.
همچنین عملیات ساخت خیابان سجادیه به طول ۵۰۰ متر و اعتبار ۴۰۰۰ میلیون ریال، خیابان بهزیستی به طول ۶۱۰ متر و اعتبار ۵۵۰۰ میلیون ریال، ساماندهی بوستان شهدای گمنام به مساحت ۵۳ مترمربع و اعتبار ۱۵۰۰ میلیون ریال و ساختمان دبستان حافظ به مساحت ۱۴۷۰ مترمربع و اعتبار ۵۸ میلیارد ریال آغاز شد.
یادآور می شود فرماندار شهرستان نیز قول داد اعتبار احداث یک چمن مصنوعی با اعتبار ۲۰۰۰ میلیون در شهر بردخون را تامین کند.
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