حماسه فجر فاطمی مردم شیراز/ پرچم در دستان دهه هشتادی ها

خبرگزاری مهر_ استانها، هادی فتحی: شهر فرهنگ و ادب در صبح تولد ۴۰ سالگی انقلاب بازهم عطر سوسن و یاسمن به خود گرفته و رنگین کمانی از زیبایی در سومین حرم اهل بیت(ع) نقش بسته است.

عطر صبح بارانی شیراز فضایی فراهم کرده که مردم شیراز دسته دسته یک ساعت قبل از آغاز جشن تولد خود را به محل قرار رساندند.

محل تجمع چهار راه ۱۵ خرداد نیم ساعت مانده به شروع حرکت جایی برای ایستادن نیست و به ناچار مردم شعار الله اکبر سر می دهد و حرکت می کنند.

اینجا هوای هزاران نفره عاشقانه است که همه به عشق انقلاب در کنار هم قرار گرفتند و قول دادند امروز اختلاف، جناح و رنگ را کنار بگزارند زیرا امروز جشن ۴۰ سالگی انقلاب مردمی است.

دهه هشتادی ها پرچمدار این جشن شدند و هم دوش پیشکسوتان حرکت می کنند و شعار می دهند. کلاه هایی با رنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران بر سر دارند و نوشته هایی در دست که اکثر آنها شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است و بر کف دستان خود نیز جانم فدای رهبر نقش بسته است.

غرفه های فرهنگی در مسیر راهپیمایان نیز از این شلوغی در امان نمانده اند و به گونه ای مملو از جمعیت شده که مسئولین قادر به پاسخگویی همگان نیستند.

بلوار آزادی شیراز در برابر این سیل جمعیت احساس کوچکی دارد زیرا پیاده روهای این بلوار نیز دیگر جایی برای تردد ندارد.

اینجا شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) است که بار دیگر مردم آن حماسه ای بزرگ خلق کردند و اینبار در فجر فاطمی بار دیگر حمایت خود را از انقلاب اسلامی اعلام کردند.

پدر و فرزندی با

در دست داشتن پرچم ایران و سردادن شعار مرگ بر آمریکا در میان جمعیت قرار دارند که در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن می گویند: مشکل و کمبود داریم اما حاضر نیستیم در جشن انقلاب شرکت نکنیم.

محمد زراعت پیشه افزود: ۲۲ بهمن مربوط به خودمان است و ملت در این جشن حضور دارند به همین دلیل مشکلات را باید برای ساعتی فراموش کرد.

فرزند محمد نوجوانی حدود ۱۰ ساله و کلاس سوم دبستان است که با شور و اشتیاق خاصی پرچم را تکان می دهد و در میان قدبلندها برای خود بزرگی می کند.

گروهی از دختران جوان نیز پرچم بر سرکشیده و شعار سرمی دهند، گروهی دیگر عروسکهای ترامپ را آماده آتش زدن می کنند و جوانان دیگر نیز مشغول توزیع بادبادک در میان نونهالان و نوجوانان هستند.

روحانی جوان در کنار همسر خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، می گوید: جشن ۴۰ سالگی را در هوای بارانی و با طراوت برگزار کردیم تا پاسخی کوبنده باشد برای کسانیکه نمی توانند اتحاد و همبستگی را ببینند.

حماسه ای دیگر در شیراز شکل گرفته تا حضور مردم پاسخ کوبنده ای باشد به تمامی دشمنان نظام و انقلاب اسلامی که این مردم هیچگاه دست از حمایت برنخواهند داشت.