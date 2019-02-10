اعلام رسمی نامزدی «بوتفلیقه» در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور کنونی الجزایر روز یکشنبه بطور رسمی اعلام کرد که برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور که قرار است روز ۱۸ آوریل برگزار شود، رقابت خواهد کرد.

با اعلام نامزدی بوتفلیقه ۸۱ ساله، ماهها گمانه زنی در خصوص احتمال عدم شرکت وی در انتخابات به دلیل ضعف جسمانی اش پایان یافت.

وی که از سال ۱۹۹۹ سکان رهبری را در جمهوری الجزایر در دست دارد، در سال ۲۰۱۳ به دلیل سکته مغزی با محدودیت حرکتی مواجه شده است.

حال با توجه به ضعف و تفرقه حاکم بر گروههای اپوزیسیون در الجزایر، این احتمال وجود دارد که بوتفلیقه برای پنجمین بار پیروز این انتخابات شود.

این سیاستمدار الجزایری که رهبری حزب «جبهه آزادی بخش ملی» را برعهده دارد، در سال ۲۰۰۴ با ۸۵ درصد آرا و در سال ۲۰۰۹ با ۹۰ درصد آرا به ریاست جمهوری رسید. وی همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ با کسب ۸۱ درصد آرا برای چهارمین بار رئیس جمهور الجزایر شد.

خبرگزاری الجزایر در گزارشی اعلام کرد که رئیس جمهور سالخورده این کشور درصدد است تا در صورت پیروزی در انتخابات، قانون اساسی این کشور را اصلاح نماید؛ اما به نوع اصلاحاتی که بوتقلیقه مدنظر دارد، اشاره ای نکرد.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه گفت که بوتفلیقه احتمالاٌ تشکیل یک پست جدید با عنوان معاون ریاست جمهوری را برای مساعدت در اداره امور این کشور بزرگ و نفت خیز پیشنهاد خواهد داد.

در میان نامهایی که رسانه های الجزایر به عنوان معاون آتی و احتمالی رئیس جمهور این کشور معرفی می کنند، نام «لاخدر براهیمی» دیپلمات پیشین سازمان ملل و «احمد اویحیا» نخست وزیر این کشور به چشم می خورد.

لازم به ذکر است که بوتفلیقه در سال ١۹۷۵ و در زمان امضای معاهده الجزایر میان دولت‌های ایران و عراق، وزیر خارجه این کشور آفریقایی بود.