سفیر روسیه: هدف اصلی پیمان INF تأمین امنیت اروپا بود و نه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در واشنگتن در گفتگو با خبرگزاری راشاتودی اظهار داشت: «هدف اصلی و اولیه پیمان منع موشکهای هسته ای میانبرد که واشنگتن از آن خارج شد، تأمین امنیت کشورهای اروپایی و فدراسیون روسیه بوده است و نه امنیت آمریکا».

وی در ادامه افزود که آمریکا ظاهراً به حفظ این توافقنامه تمایلی نداشت زیرا آن را محدودیتی بر مقدورات نظامی خود می دانست.

سفیر روسیه در واشنگتن در واکنش به اولتیماتوم دیپلماتهای آمریکا به همتایان روس خود در خصوص انهدام فوری موشکهای «9M729» به همراه سکوهای پرتاب و تجهیزات وابسته به آن توسط روسیه گفت: «این رویکرد دیپلماتیک نیست. حتی در تصور نمی گنجد که یک طرف تلاش کند یک چنین تصمیماتی را بر یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تحمیل کند!»

آنتونوف با اشاره به برنامه ترتیب داده شده از سوی وزارت دفاع روسیه برای نمایش موشکهای مورد اعتراض آمریکا که با انتقاد مقامات واشنگتن روبرو شد، گفت: «ما از وابستگان نظامی [آمریکا] دعوت کرده ایم... ما به آنها پیشنهاد دادیم که به موشکهای ما نگاهی بیاندازند. اما بسیار عجیب است که نمایندگان آمریکا تصمیم گرفته اند در این برنامه شرکت نکنند!»

از سوی دیگر، آمریکا نیز با رد نگرانی های روسیه در مورد نقض پیمان INF از سوی واشنگتن، مدعی شد که سامانه های پدافند موشکی زمین پایه آمریکا در قاره اروپا «دارای ماهیتی کاملاً متمایز» بوده و تنها قادرند موشکهای «تدافعی» پرتاب کنند!

گفتنی است که واشنگتن اوایل سال میلادی جاری خروج خود از پیمان INF را که در سال ۱۹۸۷ میان روسیه و آمریکا به امضاء رسیده بود، تأیید کرد. مقامات مسکو نیز در اقدامی متقابل، پایبندی خود به این پیمان را به حالت تعلیق درآوردند. طبق مفاد مندرج در این پیمان، تولید موشکهای مجهز به کلاهک هسته ای و موشکهای زمین پایه متعارف با برد حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر ممنوع است.