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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۰

زلزله ۴.۴ ریشتری لافت را لرزاند

زلزله ۴.۴ ریشتری لافت را لرزاند

قشم - زمین لرزه ۴.۴ ریشتری بندر لافت را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ۴.۴ ریشتری ساعت ۷ و ۴۲ دقیقه بندر لافت در جزیره قشم را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۲۰ کیلومتری زمین رخ داد.

پیش از این ظهر یکشنبه زمین لرزه ۵.۲ ریشتری این شهر را لرزاند. تا کنون ۵ پس لرزه بندر لافت را لرزانده است .

کد مطلب 4539027

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