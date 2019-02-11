بازتاب جشن چهلمین سال انقلاب در رسانه های خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خارجی به پوشش راهپیمایی میلیونی در ۲۲ بهمن پرداختند.

شبکه لبنانی المیادین در ساعات آغازین بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی به بازتاب این حادثه تاریخی و حضور پرشور مردم ایران پرداخت.

این شبکه لبنانی گزارش داد: راهپیمایی مردم ایران در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شروع شده است و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل طنین انداز شده است.

خبرنگار المیادین از تهران گزارش داد: میلیونها ایرانی در راهپیمایی جشن پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کرده اند.

شبکه تلویزیونی روسیاالیوم روسیه نیز اعلام کرد: تهران و شهرهای دیگر ایران شاهد برگزاری راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. در این مراسم موشک های بالستیک به نمایش گذاشته شد.

اسپوتنیک روسیه نیز گزارش داد: حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم راهپیمایی چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت که کشورش مصمم به توسعه و تقویت توان نظامی و برنامه موشکهای بالستیک با وجود فشارهای دشمنان ایران است.

این رسانه روس بیان کرد: روحانی در سخنانی در میدان آزادی تهران جایی که دهها هزار نفر جمع شده بودند گفت: ما از احدی برای توسعه موشکهایمان اجازه نمی گیریم و مسیر خود و توان نظامی خودمان را دنبال می کنیم.

خبرگزاری المعلومه عراق نیز اعلام کرد: راهپیمایی میلیونی در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شده است. مسیرهای راهپیمایی به میدان آزادی می رسد. مراسم جشن در تهران با فعالیت های مختلفی از جمله گلباران شرکت کنندگان در راهپیمایی همراه است. صدها میهمان خارجی از دهها کشور در راهپیمایی حضور دارند و صدها خبرنگار خارجی و داخلی به پوشش راهپیمایی خواهند پرداخت.

شبکه المسیره یمن نیز گزارش داد: راهپیمایی گسترده میلیونی در ایران به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد.

اسرار الاسبوع مصر نیز از به نمایش درآمدن موشک های بالستیک به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران خبر داد و اعلام کرد: واشنگتن فعالیت های موشکی ایران را با قطعنامه های شورای امنیت در تناقض می داند.

العهد لبنان نیز گزارش داد: ایرانی ها به شکل گسترده ای در راهپیمایی چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کردند و در مناطق مختلف این کشور با وجود سردی هوا و بارش برف و باران در مراسم شرکت کردند.

فلسطین الیوم نیز اعلام کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موشک های بالستیک را به نمایش گذاشت. تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد برگزاری راهپیمایی های مردمی به مناسب چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

شبکه المنار لبنان نیز گزارش داد: راهپیمایی گسترده ای در تهران و همه مناطق ایران با مشارکت میلیون ها ایرانی به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد. راهپیمایی کنندگان شعار می دادند: به دستاوردهایی که طی چهل سال از عمر انقلاب اسلامی به دست آورده ایم افتخار می کنیم و به آینده کشور امید داریم.

النشره لبنان نیز سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه دارد را در مراسم چهلمین سال انقلاب مخابره کرد.

خبرگزاری سوریه با اشاره به برگزاری راهپیمایی گسترده در شهرها و روستاها و مناطق مختلف ایران به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از شعارهای شرکت کنندگان در این راهپیمایی، ۲۰۰ میهمان خارجی از شخصیت های سیاسی، دینی، ورزشی و دانشگاهی از کشورهای مختلف دنیا و حضور ۶۵۰۰ خبرنگار از جمله ۳۰۰ خبرنگار خارجی خبر داد و اعلام کرد: موشک های بالستیک قدر، قیام و ذوالفقار به نمایش درآمد.

از سوی دیگر سانا در گزارشی به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران آورده است: مسیری آکنده از موفقیت و دستاورد در همه زمینه های داخلی و خارجی در طی چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران طی شده است و این کشور به سوی پیشرفت و توسعه در همه زمینه ها با عزم و ثبات ملت آن حرکت کرده است.

سانا گزارش داد: ایران سیاست مستقل بر اساس حسن همجواری و برقراری روابط با همه کشورها را اتخاذ کرده است و منادی وحدت اسلامی و حامی آرمان فلسطین است و در برابر سیاست های خصمانه آمریکا و اسرائیل ایستاده است. شاید مهمترین دستاورد ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ استقلال تصمیمات سیاسی است که از آن قدرت منطقه ای بزرگی ساخته و نیز روند دموکراسی در این کشور که با برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در طی دهه های قبل تثبیت شده است.

سانا آورده است: نقش سیاسی و دیپلماتیکی شاخصی که ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سطوح منطقه ای و بین المللی ایفا کرده است به شکل قابل ملاحظه ای از طریق نقش بارز آن در مشارکت در نشست های بین المللی و منطقه ای و نیز حمایت آن از سوریه و عراق در مبارزه باتروریسم تقویت شده است. ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سطح داخلی شاهد موفقیت هایی در زمینه های اقتصادی، توسعه ای و نظامی و نیز علمی و پزشکی بوده است است به شکلی که پژوهشگران و دانشمندان ایرانی اختراعات و نوآوری هایی داشته اند از جمله در زمینه انرژی هسته ای مسالمت آمیزی که تهران با تلاش دانشمندانش در اختیار گرفت و این با وجود همه توطئه ها کشورهای استعمارگر بوده است.

سانا گزارش داد: ایران به خودکفایی در زمینه های تجهیزات نظامی و دفاعی رسیده است و توان موشکی دارد و انواع تسلیحات از جمله تانک، توپ و جنگنده ، پهپاد، ناوشکن و قایق های جنگی را ساخته است و نیروهای مسلح ایران رتبه هشتم از حیث تجهیزات و قدرت را در دنیا دارد. ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بخش علمی متمرکز شده است و در زمینه های علمی و پزشکی دستاوردهای مهمی به دست آورده است.

سانا آورده است: با وجود فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب، ایران در زمینه اقتصادی در رده ۶۹ جهان است. ایران استراتژی کاملی از طریق چشم انداز بیست ساله و طرح توسعه پنجساله را اتخاذ کرده است. موفقیت های متداوم جمهوری اسلامی ایران ثابت می کند که ایران متوقف نمی شود و تحت تاثیر توطئه گران قرار نخواهد گرفت و این ایران را وزنه مهمی در معادلات منطقه ای و بین المللی قرار می دهد و اینکه همگام با زمانه حرکت کند بدون اینکه از اصول پایداری و مقابله با دشمنان دست بردارد.

اسپوتنیک با پخش مستقیم مراسم ۲۲ بهمن اعلام کرد: مردم شهر تهران برای برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به خیابان ها آمدند.

شبکه خبری تلویزیونی سی ان ان نیز با تیتر «چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران» گزارش داد: ایران همچنان نشان داده که قصدی برای تسلیم در برابر آمریکا و فشارهای بین المللی ندارد.

در ادامه این گزارش سی ان ان اعلام کرد: ۴۰ سال از انقلاب اسلامی که در آن شاه سرنگون شد می گذرد و این امر منجر به چند دهه خصومت با آمریکا شد.

رویترز در انعکاس سخنرانی امروز رئیس جمهوری به نقل از وی نوشت: ایران مصمم است که قدرت نظامی و برنامه موشکی بالستیک خود را افزایش دهد. روحانی در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در برابر ده ها هزار نفر در میدان آزادی برگزار شده بود، گفت: ما برای ساخت موشک از کسی اجازه نگرفته و نمی گیریم و به راه خود و قدرت نظامی مان ادامه می دهیم.

شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ نیز گزارش داد: راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.

این شبکه فرانسوی در ادامه گزارش داد: زمانی که امام خمینی(ره) در سال ۱۹۷۹ حکومت شاه را سرنگون کرد و انقلاب اسلامی پیروز شد، کسی تصور نمی کرد این انقلاب ۴۰سال دوام آورد، اما این اتفاق افتاد و امروز گرامیداشت تولد چهلمین سال آن است.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی با بیان اینکه ایران امروز تولد چهل سالگی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) را جشن گرفت، اذعان کرد: به رغم مشکلات سیاسی و اقتصادی که این کشور با آن روبروست، هیچ نشانی از نابودی و محو شدن در خود ندارد.

آسوشیتدپرس در گزارشی تحت عنوان «ایرانی‌ها سالگرد پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) را گرامی داشتند» نوشت: «چندصد هزار نفر در تهران، دیگر شهرها و شهرستان‌های ایران به خیابان‌ها آمدند تا روزی که چهل سال پیش انقلاب اسلامی در این کشور به پیروزی رسید را گرامی بدارند».

خبرگزاری فرانسه نیز از اجتماع هزاران نفر در مرکز تهران خبر داد و انقلاب اسلامی چهل سال پیش را زلزله ای سیاسی خواند که به هزاران سال سلطنت پایان داد و پژواک آن هنوز در منطقه طنین انداز است.

این خبرگزاری در گزارشی نوشت: مردم با وجود بارش باران در راهپیمایی شرکت کردند. دولت، چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب امسال را به نشانه بلوغ در سنت اسلامی و مبعث حضرت محمد (ص) در سن چهل سالگی اهمیت فراوانی داده بود.