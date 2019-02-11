هادی هادی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۴:۵۰ دقیقه بامداد امروز زلزله ای در بهاباد رخ داد که این زلزله هیچ خسارت جدی به دنبال نداشته است.

وی بیان کرد: زلزله ۴.۲ ریشتری امروز در عمق ۲۰ کیلومتری زمین رخ داده و از آنجا که کانون زلزله در منطقه بیابانی بوده، خسارتی برجای نگذاشته است.

هادی نسب یادآور شد: زلزله در بسیاری از مناطق مسکونی احساس شده اما خوشبختانه مشکل جدی در مناطق مسکونی بهاباد ایجاد نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد خاطرنشان کرد: بهاباد زلزله‌خیزترین نقطه استان یزد است اما با توجه به اینکه بیشتر وسعت این شهرستان در مناطق بیابانی است، خوشبختانه اغلب زلزله‌ها خسارتی در بر ندارد.

هادی نسب ادامه داد: از زلزله بامداد امروز نیز تاکنون هیچ گزارشی از خسارات مالی و جانی مخابره نشده اما بعید به نظر می‌رسد این زلزله خسارتی در پی داشته باشد.