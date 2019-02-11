شهدای روحانی پرچمداران دفاع از ولایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج حیدر مصلحی یکشنبه شب در یادواره شهدای روحانی مازندران در مسجد جامع نکا اظهار کرد: در دوران انقلاب هزینه های فراوانی برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی شد و همچنان باید هزینه دهیم و چهار هزار شهید روحانی کشور در طول دفاع مقدس تقدیم اسلام شد و از این تعداد ۴۰۰ روحانی از استان مازندران بودند که جانانه دفاع کردند.

مصلحی با اعلام اینکه دشمن در طول انقلاب، دشمنی های مختلف را علیه ایران اسلامی طراحی و اجرایی کرد؛ یادآور شد: امروز دشمن با عوامل داخلی و خارجی مشکلات اقتصادی را طراحی کرد و باید صبر با مقاومت داشته باشیم.

وزیر اسبق اطلاعات گفت: دشمن در تهدیدها و تحریم ها با برنامه وارد شد و لذا در تصمیم گیری ها تلاش شود تا دچار اشتباه محاسباتی نشوید.

وی با اشاره به انتخابات سال آینده گفت: انتخابات در پیش است و در انتخابات گذشته انقلاب دو قطبی شد و بیان جنگ و صلح در انتخابات تهدید دشمن بود که این بار باید هوشیارتر وارد میدان شویم.

مصلحی بیان داشت: دشمن تهدید می کند تا در تصمیم گیری دچار مشکل و تردید شویم و باید با دوراندیشی توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرد زیرا دشمن با برنامه ریزی منسجم برای ضربه زدن به نظام وارد شده است و بالا بردن قیمت دلار، افزایش نارضایتی عمومی مردم و به چالش کشیدن نظام از جمله برنامه های دشمن بود.

وی گفت: ولایتمداری و ایستادگی در راه شهدا و امام و رهبری مهمترین عامل در حفظ نظام است که باید رعایت شود.