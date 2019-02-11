به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد راهپیمایی جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت: امروز یک میعاد چهل ساله ای است که مردم ایران در آن شرکت می کنند.

وی با اشاره به تعبیری که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره ۲۲ بهمن گفت: یکی از مخالفان جمهوری اسلامی گفته بود که راهپیمایی ۲۲ بهمن یک میتینگ سیاسی نیست، بلکه یک پیک نیک است. به نظر من برای ما ایرانی ها زمانی یک پیک نیک ملی رخ می دهد که دل های ما هر چه بیشتر به هم نزدیک می شود و احساسات دوستانه ما اوج می گیرد و طبیعتا دشمنی ها نیز افزایش می یابد، به کوری چشم دشمنان چنین روزی برای ما یک پیک نیک ملی و جشن ملی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: البته ما می دانیم آثار وضعی این حضور چنان است که در طراحی دشمن اختلال ایجاد می کند.