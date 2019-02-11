خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مراسم چهلمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی در البرز با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شده است، البرزنشینان غیور در جشن چهل‌سالگی انقلاب برای به نمایش گذاشتن اقتدار ایران اسلامی، تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل، نظام اسلامی و حمایت از رهبر معظم انقلاب به میدان آمده و سنگ تمام گذاشته‌اند.

شهروندان البرزی امروز هم مانند سال‌های گذشته شور و شعور را در هم آمیخته و برای پاسداری از آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی به میدان آمده‌اند. حضور حداکثری مردم و طنین شعار «مرگ بر آمریکا» جلوه‌ای از وحدت را به نمایش گذاشته است.

طنین شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» و «مرگ بر آل سعود» در خیابان‌های شهر پیچیده است. اصناف، بازاریان، ورزشکاران، دانش آموزان، دانشجویان و نیروهای نظامی و انتظامی در کنار آحاد مختلف مردم افتخاری دیگر را برای تاریخ ایران کوچک رقم‌زده است.

امروز شهروندان البرزی هم‌زمان با دیگر هم‌وطنانمان با حضور در مسیرهای تعیین‌شده برای برگزاری مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند و خیابان‌ها رنگ حضور گرفته است.

در مسیر راهپیمایی ایستگاه‌های سلامت و دوستدار کودک برپاشده است در این ایستگاه روی صورت کودکان نقاشی می‌شود، سه رنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران روی گونه کودکان کشیده می‌شود و آن‌ها خوشحال از این موضوع با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده‌هایشان به میان جمع بازمی‌گردند.

مسیرهای راهپیمایی شلوغ است مردم از میدان کرج، میدان شهدا، میانجاده، میدان ولفجر، میدان سپاه و بلوار ماهان در جهانشهر به سمت میدان جمهوری که جایگاه سخنرانی تعبیه‌شده است درحرکت هستند.

هیجان جوانان و نوجوانان غیرقابل وصف است، در این میان حضور خانواده‌های معزز شهدا به این مراسم عطر بوی معنوی بخشیده است آن‌ها همپای دیگر مردم شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌دهند.

در این مراسم باشکوه، مردم ولایت مدار البرز با سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «ما مطیع امر رهبریم»، «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، «مرگ بر اسرائیل» و «نهضت ما جلوه‌ای از کوثر است، پیروی از فاطمه اطهر است» بار دیگر نشان داده‌اند که حامی انقلاب اسلامی هستند و نمی‌گذارند استکبار جهانی برای انقلاب نقشه شومی داشته باشد.

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه امسال شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن چهل‌سالگی انقلاب در کشور هستیم، گفت: همه باید بدانند جمهوری اسلامی ایران به برکت ولایت‌فقیه مقابل همه دشمنان می‌ایستد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، گفت: ایستادگی ملت ایران اسلامی بر همه آشکار است و دشمنان شکست می‌خورند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز اضافه کرد: همه دستگاه‌ها سعی کردند این پیروزی را در قالب برنامه‌های مختلف به تصویر بکشند، تقویت باور مردم از اهمیت بالایی برخوردار است که به جد در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار دارد.

مسعودی با تأکید بر اینکه دشمن سعی کرده باورهای عمومی ملت را تضعیف کند، گفت: ما در چهل‌سالگی انقلاب با تقویت باورهای مردم پا به عرصه گذاشته‌ایم و عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید به سخنان رهبری توجه ویژه داشته باشیم، گفت: همه باید برای تقویت شرایط اقتصادی کشور تلاش کنیم.

یکی از مادران شهیدی که امروز در این هوای سرد برای حضور در مراسم چهل‌سالگی انقلاب به میدان جمهوری آمده به خبرنگار مهر گفت: آمده‌ایم تا دشمنان ایران اسلامی بدانند تاآخرین‌نفس ایستاده‌ایم.

وی به تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تحریم‌های ظالمانه هم مانعی برای حضور نیست، ما برای انقلاب و اسلام شهید داده‌ایم همه می‌آییم تا احدی خیال باطل نکند که جمهوری اسلامی تنها مانده است.

این مادر شهید گفت: ما به کشورمان علاقه داریم و همیشه خواهان سربلندی ایران عزیز هستیم.