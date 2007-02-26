احتمال تشکیل باشگاه انرژی در سازمان شانگهای قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری آسیای میانه، شرکت کنندگان در میزگرد معتقدند که باشگاه انرژی در چارچوب سازمان باید مکانی برای بررسی و اجرای عملی طرح های مشترک کشورهای عضو در زمینه انرژی و انتقال باشد.

سازمان همکاری شانگهای از کشورهای چین، تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان تشکیل شده است.

هدف از برگزاری میزگرد بررسی امکان شرکت مجمع کشورهای عضو سازمان، در شکل ‌گیری الگو و تعیین سیاست باشگاه انرژی و ساز وکار‌های فعالیت آن عنوان شده است.

"گلنارا کریمووا" رئیس مرکز مطالعات سیاسی ازبکستان تاکید کرد: "کشورهای آسیای میانه پس ازفروپاشی شوروی بیش ازهر زمان نقش مهمی را در بازار انرژی ایفا می کنند".

کریمووا یادآوری شد که شورای نخست وزیران سازمان همکاری های شانگهای به گروه کاری ویژه در مورد مسائل مجموعه سوخت - انرژی دستور داده است که "درحداقل زمان ممکن، امکان ایجاد چنین باشگاهی را مطالعه کنند".

"آندره مدویدیف" مدیر انستیتو آسیای میانه و قفقاز روسیه اعلام کرد: "درسطح سیاسی سخنانی در مورد ایجاد تشکیلات جدید انرژی منطقه آسیایی به جامعه جهانی اعلام شده است".

به گفته وی ایجاد چنین ساختاری به جو اعتماد متقابل، منافع مشترک، برابری، رایزنی های متقابل، احترام به فرهنگ های مختلف و تلاش برای توسعه که به عنوان "روح شانگهای" معروف شده، کمک می کند.

مدویدیف خاطر نشان کرد: "تحکیم آینده سازمان همکاری های شانگهای از جمله از طریق ایجاد باشگاه انرژی یعنی اجرای حقوق مستقل هریک از کشورها برای برقراری نظم درخاک خود و بواسطه قوانین خویش ، اعتراف به حق آنها در مسیر خاص توسعه، مستقل از معیارها و مقررات پذیرفته شده در جهان می باشد".

دراین همایش علاوه بر دبیر سازمان شانگهای، کارشناسانی از روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و نیز نمایندگان بزرگ‌ ترین شرکت‌هایی که در زمینه انرژی فعالیت دارند، شرکت دارند.

ایران یکی از اعضای ناظر در سازمان همکاری های شانگهای به شمار می رود.