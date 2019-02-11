۱۱ برابر جهان سرعت پیشرفت علم داریم/ قوی ترین قدرت منطقه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، پیش از ظهر دوشنبه، در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن گرگان اظهار کرد: امروز روز شکر گذاری به درگاه خداست که انقلاب را پیروز کرد و به ۴۰ سالگی رساند.

وی با بیان این که بر کشور ما چند هزار سال شاهان ظالم حکومت می‌کردند، افزود: ملت ما در چند هزار سال گذشته بارها برای آزادی از چنگ شاهان نهضت کردند اما به توفیق نرسیدند ولی خدای بزرگ به ما توفیق داد تا ملتی باشیم که بعد از چند هزار سال به حکومت شاهان پایان دهیم.

سردار نقدی با یادآوری این که ملت ما حق رای نداشت و بیگانگان برای ما تصمیم می گرفتند و ملت ما را غارت می کردند، ادامه داد: خدا کمک کرد تا دست غارتگران کوتاه شود و ملت ما به آزادی برسد.

وی اضافه کرد: دشمن برای برگشتن به سلطه تمام ترفندهای خود را به کار گرفت و با شدیدترین توطئه ها علیه انقلاب وارد عمل شد اما خدا دست ما را گرفت و او را سپاس می‌گوییم و امروز نماز شکر می خوانیم.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که جای شهیدان و امام بت شکن ما امروز خالی است، تصریح کرد: ای امام برخیز و ببین، برخیز و ببین ملت سختی ها را به جان خرید و این گونه جان فشانی کرد تا این افتخار را نصیب ما کرد؛ آفرین برشما ملت، هزار آفرین بر شما ملتی که با بصیرت و ایمان به خدا انقلاب را به امروز و ۴۰ سالگی رساندید.

وی ادامه داد: آزادی و مردم سالاری ما هرروز بیشتر می شود؛ از خدا می‌خواهیم تا ظهور امام عصر ولایت فقیه ادامه داشته باشد و این وعده امام بود و شما آن را تحقق می بخشید.

نقدی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس، گفت: در جنگ تحمیلی هشت سال جوانمردانه ایستادید و با حفظ ایمان انقلاب را به ۴۰ سالگی رساندید، اما در این مسیر چه شخصیت های برجسته ای که لغزیدند ولی مردم نلغزیدند؛ هشت سال جنگ و تحریم را تحمل کردید و علی رغم خواست دشمنان با این حضور به دشمن ثابت کردید مشکلاتی که برای ما درست می کنند اراده ملت ایران را نمی شکند.

وی اظهار کرد: امام راحل چه زیبا فرمود مردم ایران در امروز از مردم حجاز در عهد رسول الله بالاتر هستند و علاوه بر اینکه توطئه را شکست دادید امروز پرشتاب ترین سرعت پیشرفت علم را دارید.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که امروز ۱۱ برابر جهان سرعت پیشرفت علم داریم، تصریح کرد: یک زمانی گلیم بافی صنعت شما بود اما امروز ماهواره به فضا پرتاب می کنید.

زیرساخت ها به دورترین روستاهای کشور رسیده است

وی با تاکید بر این که امروز در دورترین روستاها زیرساخت ها فراهم است، گفت: ملت ما آن روزها امکانات علم و فناوری نداشت اما امروز صاحب سبک در علم و فناوری است.

وی در ادامه آمار پیشرفت انقلاب توضیح داد: امروز سومین کشور به لحاظ آمار مهندسین هستیم و در تمام فناوری های نو رتبه های شما زیر ۱۰ است؛ این دروغ است که همه دنیا پیشرفت کرد و ما پیشرفتی نکردیم.

نقدی ادامه داد: در طول ۴۰ سال ما متوسط دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر کردیم اما در گذشته ۶ میلیون بشکه ارسال می کردیم که این نشان از ذخیره سازی منابع ماست.

وی اظهار کرد: ملتی که شاهان بی سواد مثل رضاخان بر آن حکومت می‌کرد امروز مردی دانشمند رهبری آن را بر عهده دارد.

وی با بیان این که دست آوردها به جز انقلاب کجای دنیا رخ داده، انقلاب اسلامی را منحصر به فرد دانست و افزود: امروز رهبری عادل دارید که ۱۰ سال رئیس جمهور بود؛ رهبری که ساده زیست است.

وی با اشاره به این که کتاب دست آوردهای ایران برای سایر ملت ها گفته می شود، بیان کرد: داماد خاندان ملعون پهلوی گفته من به پیشرفت هایی که ایران به دست آورده افتخار می کنم چون ایرانی هستم.

سردار نقدی با طرح این سوال که رمز این پیروزی انقلاب چیست، گفت: اگر می‌خواهیم انقلاب ادامه داشته باشد، باید رمز آن را بدانیم؛ امام فرمود انگیزه الهی و مردم خدا محور دو رکن این پیروزی است لذا باید تجربه های ۴۰ ساله خود را مرور کنیم.

وی ادامه داد: تجربه اول در مقابل شاه بود؛ ملت ما دست با خالی ولی ارتش و رسانه در اختیار شاه بود؛ ۱۸۰ کشور دنیا از شاه حمایت می‌کردند با این حال ملت ایران با دستان خالی بر دشمنی با دستان پر به پیروزی رسید.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: بعد از انقلاب سازمان های جاسوسی داخل کشور گروهک مختلف ساختند وبه جان مردم افتادند؛ بزرگترین مردان کشور ما را، مجلس ما، دانشمندان مارا شهید کردند ولی ملت ما با دست خالی با این ها مبارزه کرد و آن ها را شکست داد؛ علاوه بر اینکه شکست دادیم قوی ترین قدرت امنیتی منطقه را تشکیل دادیم و امن ترین منطقه را در میان آتش ایجاد کردید.

با دست خالی مقابل دشمن پیروز شدیم

وی تصریح کرد:جنگ را به شما تحمیل کردند و تمام دنیا دشمن را تجهیز کرد ولی شما دست خالی بودید، با این حال دشمن شکست خورد.

وی با بیان این که بعد از شروع جنگ گروه های صلح را فعال کردند تا جنگ را متوقف کنند، اضافه کرد: امام گفت جنگ جنگ تا پیروزی، تا اینکه در جنگ به پیروزی رسید و قوی ترین قدرت منطقه متولد شد.

وی اظهار کرد: مردم ما با حضور و تجمع باشکوه امروز خود ثابت کردند که تحریم ها و مشکلات اقتصادی و ناملایمات بسیار کوچکتر از آن هستند که بتوانند اراده مردم بزرگ و الهی ایران را در هم بشکنند.

نقدی ادامه داد: این که تفنگداران آمریکایی را گرفتیم از عظمت ماست.

معاون فرهنگی سپاه با بیان این که امام (ره) گفت در سازندگی همان طور وارد شوید که در جنگ وارد شدید، اضافه کرد: کشوری که غذای خود را وارد می‌کرد امروز غذا صادر می‌کند، نتیجه مقاومت این شد که کشوری که نمی توانست خانه سازمانی بسازد امروز سدهای بزرگ می‌سازد و اینگونه از کشورهای دیگر جلو زدید.

وی بیان کرد: وقتی افغانستان و عراق را گرفتند می‌گفتند بعدی نوبت ماست ولی این اتفاق به خاطر قدرت ما رخ نداد.

سقوط آمریکا قطعی است

نقدی گفت: خاطره تلخ هم داریم، یک بار آمدیم مذاکره کنیم اما نتیجه اش اینگونه شد.

وی در ادامه با بیان این که امروز سالی ۳۰۰ هزار گردشگر برای درمان می آیند، افزود : شما که امروز اینگونه با صلابت به پای میدان آمدید، برای صدمین بار پوزه آمریکا را به زیر کشیدید، آمریکا امروز هزار میلیارد دلار بدهی دارد و سقوط او قطعی است.

وی بیان کرد: رئیس جمهور آمریکا که در سفر به کشورها با خودروی روباز بین مردم رفت و آمد می‌کردند اما الان جرات ندارند حتی با خودروی زره ای وارد کشور شود.

سردار نقدی یادآور شد: آمریکایی که روزی گندم خود را به دریا می‌ریخت امروز ۵۰ میلیون گرسنه دارد.