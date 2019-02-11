آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر سنندج به خبرنگار مهر گفت: مردم کردستان و سایر نقاط ایران در راستای لبیک به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز حضور پرشور را در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهند داشت.

وی ادامه داد: دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تمامی توطئه‌های خود برای مقابله با این نظام استفاده کرده است و امروز ملت ایران همچنان استوار در راستای دفاع از آرمان‌های نظام و انقلاب در صحنه حضور دارند.

وی با بیان اینکه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیام های زیادی را به دنبال دارد، افزود: مهم‌ترین پیام حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خنثی کردن توطئه های دشمن بر علیه نظام و انقلاب اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه دشمن وقتی که این حضور مردمی را در صحنه مشاهده کند از توطئه های خود پشیمان خواهد شد، عنوان کرد: بدون شک پیام دیگر حضور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش وحدت عزت و اقتدار این نظام اسلامی در صحنه بین الملل است.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور و حماسی مردم استان کردستان در تمامی صحنه های دفاع از نظام و انقلاب اسلامی ایران، افزود: بدون شک کردستانی ها در مسیر دفاع از نظام و انقلاب اسلامی همواره پیشگام بوده و در راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن نیز بار دیگر حضور حماسی خود را به منصه ظهور رساندند.