مهمترین اولویت دانشکده علوم ارتباطات سوره "کیفیت" است / مدیریت رسانه یکی از مهمترین نیازهای جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی خاموشی عصر امروز در مراسم افتتاح دانشکده علوم ارتباطات سوره افزود: امروزه مدیریت رسانه به یکی از اساسی ترین و حساس ترین علوم در میان جوامع تبدیل شده است به طوری که شاهد هستیم آمریکا نه با بمب های 10 تنی بلکه با مدیریت اطلاعت موفق به نفوذ به خاک عراق شد.

وی اظهار داشت: در دنیای امروز رسانه به یکی از مهمترین نیازهای هر جامعه تبدیل شده و به همین خاطر است که شاهد آن هستیم که مقام معظم رهبری با درایتی ویژه هفت ماده را برای این عرصه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: در بحث مدیریت رسانه اقتضای جامعه امروز این است که علم را در این عرصه بالا برده و توجه خاص به این عرصه داشته باشیم.

خاموشی خاطر نشان کرد: توجه به امر پژوهش در موسسه آموزش عالی سوره و تاکید بر این امر باعث شده تا پژوهشکده باقر العلوم در کنار دانشکده علوم ارتباطات راه اندازی شود تا پژوهشکده مولفه هایی که دانشکده ارائه می دهد را به خوبی جهت دهی کند.

وی ادامه داد: موسسه باقر العلوم باید نیازهای کاربردی جامعه را شناسایی کرده تا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس این نیازها به تحقیقات آکادمیک بپردازند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: با تصویب هیات امنای موسسه آموزش عالی سوره و شورای گسترش وزارت علوم در آینده نسبت به راه اندازی رشته های بیشتر در این دانشکده اقدام خواهد شد.

خاموشی گفت: در حال حاضر و با توجه به اینکه اولویت کار بر روی کیفیت آموزش خواهد بود تنها به جذب هفت دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و پنج دانشجو در مقطع دکتری اقدام خواهیم کرد.