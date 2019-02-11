  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۸

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا:

۲۲ بهمن روز احیای آرمان‌های عاشورایی بود

۲۲ بهمن روز احیای آرمان‌های عاشورایی بود

کاشان - رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا ۲۲ بهمن را روز احیای آرمان‌های عاشورایی دانست و گفت: ۲۲ بهمن نقطه عطفی در تاریخ جهان بود.

حجت الاسلام علی سعیدی در حاشیه سفر خود به کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲۲ بهمن نقطه عطفی در تاریخ جهان بوده و هست، اظهار داشت: ۲۲ بهمن بعد از بعثت پیامبر اکرم (ص) رخدادی شبیه به زمان پیامبر اکرم (ص) بود و این واقعه را نیز می توان به نوعی احیای بعثت، نبوت، امامت، غدیر و آرمان های عاشورا دانست.

وی با بیان اینکه امام راحل با انقلاب خود توانست بزرگترین تحول را در عرصه های مختلف به وجود آورد، افزود: امام راحل با انقلاب خود توانست تحولاتی در ماهیت و محوریت نظام، کارکرد دین، نظام قانون گذاری و مدیریت به وجود بیاورد به نحوی که این تغییرات منطقه غرب آسیا را فرا گرفت.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با بیان اینکه انقلاب اسلامی تاثیرات قابل توجهی در سطح بین الملل از خود به جا گذاشت، ابراز داشت: ملت ایران نقشی را ایفا کردند که در کمتر ملتی شاهد آن بودیم، قطعا حضور مردم در ۲۲ بهمن می تواند نقشی را ایفا کند که موجب خنثی سازی توطئه دشمنان در تمامی عرصه ها شود.

کد مطلب 4539076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها