حجت الاسلام علی سعیدی در حاشیه سفر خود به کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲۲ بهمن نقطه عطفی در تاریخ جهان بوده و هست، اظهار داشت: ۲۲ بهمن بعد از بعثت پیامبر اکرم (ص) رخدادی شبیه به زمان پیامبر اکرم (ص) بود و این واقعه را نیز می توان به نوعی احیای بعثت، نبوت، امامت، غدیر و آرمان های عاشورا دانست.

وی با بیان اینکه امام راحل با انقلاب خود توانست بزرگترین تحول را در عرصه های مختلف به وجود آورد، افزود: امام راحل با انقلاب خود توانست تحولاتی در ماهیت و محوریت نظام، کارکرد دین، نظام قانون گذاری و مدیریت به وجود بیاورد به نحوی که این تغییرات منطقه غرب آسیا را فرا گرفت.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با بیان اینکه انقلاب اسلامی تاثیرات قابل توجهی در سطح بین الملل از خود به جا گذاشت، ابراز داشت: ملت ایران نقشی را ایفا کردند که در کمتر ملتی شاهد آن بودیم، قطعا حضور مردم در ۲۲ بهمن می تواند نقشی را ایفا کند که موجب خنثی سازی توطئه دشمنان در تمامی عرصه ها شود.