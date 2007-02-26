کاهش قیمت مسکن در حال تحقق است / دولت از اختیارات خود برای تجدیدنظر در روابط با آژانس استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در خصوص احتمال تجدید نظر ایران در روابط با آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به تصمیم نشست امروز 1+5 در لندن اظهار داشت: امیدواریم برخی کشورها که دنبال خارج شدن از چارچوب منطق و بین الملل هستند واقعیت را شناخته و به قانون احترام گذاشته و حقوق ملت ها را به رسمیت بشناسند.

وی افزود: این کشورها باید متوجه باشند که عصر عبور از معیارها و ضوابط و زورگویی به ملت ها گذشته و امروز جهان مسیر منطق و عادلانه و صلح جویانه را دنبال می کند و هر کس به این مسیر آسیب بزند مطرود افکار عمومی جهانیان می شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: هنوز امیدواریم تصمیم عقلایی در عالم گرفته شود و احساس نگرانی نداریم تا مجبور شویم از چک سفید امضایی که مجلس شورای اسلامی براساس اعتماد کامل به دولت داده است به عنوان یک تدبیر استفاده نماییم.

الهام اضافه کرد: مجازات، آخرین راه برای فرد خاطی است ولی جامعه جهانی هنوز فرصت تاریخی برای انتخاب راه درست دارد و اگر متفکران و عقلا، سیاستمداران را مهار و در جهت صحیح هدایت نمایند، آنها در افکار عمومی مسئول شناخته نمی شوند.

وی با تاکید بر اینکه اراده ملی مبتنی بر صیانت از حقوق حقه ملت ایران است و قطعا این کار با اتخاذ تدابیر و تصمیمات درست انجام خواهد گرفت، متذکر شد: اختلافی در مبانی نظام جمهوری اسلامی در بحث هسته ای وجود ندارد و سیاست های دولت سیاست های نظام است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مقام معظم رهبری به عنوان تعیین کننده سیاست های نظام در همه عرصه ها و رهبری کشور بر سیاست های کارشناسی مسئولان صحه می گذارند و سیاست های کلان رسما به وسیله رئیس جمهور اعلام و به وسیله سایر بخش ها اجرا می شود و در همه زمینه ها وحدت به طور کامل به چشم می خورد.

این عضو ارشد دولت نهم تصریح کرد: خواست دشمنان آن است که به جامعه القا کنند بین مسئولان با یکدیگر و یا مسئولان با ملت اختلاف و شکاف وجود دارد و برخی نیز در داخل نظرات آنها را تکرار می کنند ولی همه آنها به بیراهه می روند و هیچگونه خللی در اراده مسئولان و مردم ما وجود ندارد.

خبرنگاری از سخنگوی دولت در خصوص افزایش قیمت و وعده وزیر اطلاعات برای افشای دست های پنهان که زمینه این مسئله را فراهم کرده بودند، سئوال کرد که الهام پاسخ داد: دولت گام های بلندی در جهت کاهش قیمت مسکن برداشت ولی افزایش قیمت موجود در این حوزه ناشی از یک فشار غیرطبیعی بود.

وی افزود: خوشبختانه با سیاست هایی که اعمال شد از میزان 8 درصد تغییراتی صورت گرفت و کاهش قیمت مسکن در حال تحقق است که به زودی شاهد تعادل در این زمینه خواهیم بود و بخش خصوصی نیز معتقد است سال آینده این میزان بیشتر کاهش یابد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: دست های پنهان در همه عرصه ها وجود دارد و قطع این دست ها یک اولویت و سیاست اصلی دولت نهم است اما به دلیل آنکه تحرکات صاحبان این دست ها پیچیده است نام مافیا را بر آن نهاده اند و آنها قصد دارند در همه بخش ها به ویژه در حوزه هایی که مستقیما به نیازهای اساسی مردم مرتبط است، اثر گذار باشد.

الهام گفت که "وزارت اطلاعات موفق شده باندی که در زمینه افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن فعالیت داشته، شناسایی و عملکرد آن را به دقت رد یابی و رصد نماید و در صورت لزوم و بر اساس مقررات، در موعد مناسب در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد".