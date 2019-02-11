استقرار۵ اکیپ سازمان آتش‌ نشانی قزوین درمسیر راهپیمایی ۲۲بهمن

قدیرموسی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن۲۲بهمن ماه و حضور پرشور مردم قزوین در مراسم راهپیمایی، نیروهای سازمان آتش نشانی تامین ایمنی این مراسم را برعهده دارند.

موسی خانی تصریح کرد: همچنین ایستگاههای هشتگانه سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین هم در آماده باش کامل هستند.

معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین با اشاره به استقرار آتش نشانها در تقاطع ها ومیادین در طول مسیر راهپیمایی۲۲ بهمن اظهار داشت: ۵اکیپ در قالب۲۰ آتش نشان و ۵خودرو سبک وسنگین درسراسر مسیر راهپیمایی، استقرار دارند.

وی بیان کرد: آتش نشان ها قبل از آغاز راهپیمایی تا پایان مراسم حضور فعالی در مسیرهای راهپیمایی دارند و تا عادی نشدن ترددها، محیط را ترک نمی کنند.

موسی خانی با تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از شهروندان درخواست کرد: همانند سالهای گذشته در مراسم ۲۲بهمن همکاری لازم را با نیروهای آتش نشان داشته باشند و در صورت بروز هر حادثه ضمن حفظ خونسردی خود، مراتب را به سامانه ۱۲۵ و یا نیروهای حاضر در مسیر راهپیمایی اطلاع دهند.

