مازندران در باران به جشن نشست/ شکوه وحدت در زمستان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: نم نم باران زمستانه طراوت خاصی به هوای مازندران بخشید و از ساعت اولیه صبح، مردان و زنان در گوشه و کنار مازندران خود را به ایستگاه های انقلاب رساندند تا سرود وحدت را برای چهلمین بار تکرار کنند.

آرام آرام، میعادگاه های حضور در مناطق مختلف مازندران مملو از جمعیت می شود، سن و سال، ایل و تبار، قشر و گروه فرفی ندارد، برخی با پرچم ها و پارچه نوشته هایی آمدند و برخی، قاب های از جوانان و شهدایی در دست دارند که جایشان امروز و در این بهار آزادی، خالی است.

میدان ابن شهر آشوب ساری، از خروش مردم پرآشوب شده و مردم خود را به میدان ساعت می رسانند تا در ساعت و زمان تعیین شده، یکدل و یکصدا میثاق حضور بندند. امروز چله انقلاب است، روزی که بدخواهان می گفتند هرگز ملت آن را نخواهد دید اما فجر چهلم پرفروغ از گذشته طنین انداز شد.

تا پای جان ایستادیم

یک شهروند ساروی با اشاره به اینکه دشمنان مدعی بودند ملت جشن چهلم انقلاب را نخواهند دید گفت: امروز دشمنان خواهند دید که مردم تا پای جان ایستاده اند.

حال و هوای میدان شهید قاسمی در ساری دیدنی تر از روزهای دیگر شده است، شهید و شهادت همیشه در این ۴۰ سال، محور و مبدا حرکت بوده است، این را می توان از بانوی کهنسالی شنید که با قاب فرزند شهیدش به میدان آمده و می گوید: هرسال با قاب فرزند شهیدم در راهپیمایی شرکت می کنم تا به آمریکا و دشمنان بگوییم ما برای اسلام، جان و شهید داده ایم.

از نکا نیز گزارش می شود که مردم در حوالی میدان دیار نیکان برای شروع رسمی و خلق حماسه جدید تجمع کرده اند تا چله انقلاب را به جشن نشینند.

باشهیدان آمده اند

مادر شهید مدافع حرم حسین مشتاقی می گوید: سه سال فرزندم در کنارمان نیست و شهید شده اما با قاب عکسش در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور می یابم تا بگویم شهیدان زنده و جاوید هستند و حضور دارند.

در آمل، شهر هزار سنگر، حماسه ششم بهمن دوباره تکرار و هر فرد و خانه امروز به یک سنگر تبدیل شد تا بهمن ۹۷ را خاطره انگیزتر کند.

جشن انقلاب در مرکز استان با خوانش سرود انقلاب توسط دانش آموزان مدارس مازندران آغاز و نوای « خمینی ای امام» در میدان ساعت طنین انداز شد.

رونمایی از کیک ۴۰ متری در ساری

رونمایی از کیک ۴۰ متری به مناسبت چله انقلاب از حاشیه های مراسم روز ۲۲ بهمن در ساری بود و دهه هشتادی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری چشمگیر دارند و به گفته یکی از دانش آموزان پایه دهم که خود را محمد علی پور معرفی کرده و به همراه خانواده و برخی از دوستانش در این حماسه شرکت کرده بود می گوید: ما دوران انقلاب و دفاع مقدس را درک نکرده ام اما به همه جهان اعلام می کنیم، سربازان رهبرمان هستیم و برای دفاع از میهن و انقلاب همانند نسل های گذشته جان می دهیم.

یک فرهنگی مازندرانی، حضور پرشور و باشکوه مردم را یک تودهنی محکم به آمریکا و استکبار جهانی دانست و گفت: آنان معتقد بودند جشن چهل سالگی برگزار می شود و این نشان می دهد که پیرو رهبر و انقلاب هستیم و دست از انقلاب نخواهیم کشید.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساری با بیان اینکه ملت ایران توانسته است برخی از عدم از تعادل ها را کاهش دهد گفت: ما در اوج جنگ بالاترین تورم را تجربه کردیم وتحلیل گران اقتصادی می دانند که ایران رشد اقتصادی خوبی طی کرده است.

وی افزود: ملت ایران هر وقت فرصت پیدا کرده توانسته به اهداف دست یابد و با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، نوع اقدامات و عملکردهای این دولت، نابخردانه است.

وی ادامه داد: آمریکا و ترامپ جنایت های زیادی ایجاد کرده و حتی به کودکان نیز رحم نکردند و او با این منش می خواهد جمهوری اسلامی ایران که افتخارش ایستادگی بر سرمواضع و استقلال است ، به زانو درآورد ولی هیچگاه به این هدف نمی رسد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: آمریکا تلاش دارم با ابزار تحریم با تمام زوایای آن کشور را به زانو درآورد و تازمانی که ملت شهید پرور در صحنه باشد کرنش نخواهد کرد.

دژپسند یادآور شد: ملت ایران با طی سختی ها برابر تحریم ها می ایستد و دولت تصمیم دارد با اعمال سیاست ها، مشکلات را کم کند و تورم ماهانه از آبان ماه در کشور کمتر شده است.

وی با اظهار اینکه دولت درحال مدیریت برای تسهیل سرمایه گذاری در کشور است درباره برنامه دولت برای تنظیم بازار گفت: ۲۱ میلیون کیلوگرم گوشت در روزهای آینده به بازار وارد و عرضه می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: تلاش دولت براین است تا با برنامه ریزی سختی ها را به حداقل برساند و دشمن بداند با تحریم ها نمی تواند مردم را از صحنه خارج کند.

وی افزود: حضور مردم در راهپیمایی ها و صحنه ها، سبب تقویت انقلاب و نظام می شود تا دشمنان آرزوی تعبیرشدن خواب های آشفته را به گور برند.