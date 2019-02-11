خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تنها نه مسیر میدان شهدا تا میدان ابوذر و از ابوذر تا میدان قدس در شهر بیرجند که جای جای دیار خاوران امروز مملوء از انسان‌‎های غیرتمندی است که با سرمایه عشق به میهن و انقلاب فریاد عزت و آزادگی سرمی‌دهند.

امروز ۲۲ بهمن، مردم دیار خاوران به یاد شهدای انقلاب شان چون شهید خاکشور، شهید سندروس، رستگار مقدم، ریاحی، میری، و دو هزار شهید گلگون کفن این منطقه خیابان‌ها را با حضورشان زینت داده‌اند و رسم عاشقی برای وطن را به نهایت رساندند.

اینجا دیگر حرف اصلاح طلب و اصول‌گرا، شیعه و سنی و دهه ها مرز بندی دیگر نیست بلکه مشت‌ها تنها بر یک عهد گره خورده است و آن وفاداری بر انقلاب اسلامی ایران است.

اینجا آرزوی‌های زیبا با خاطرات شیرین کنار هم گام برمی‌دارند

اینجا دختران و پسران جوان ونوجوان با آرزوهای زیبا برای آینده وطن و شهرشان تا زنان و مردان مسن و موی سپید با خاطرات ارزشمند از روزهای پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس حضور دارند.

زهره بیدختی از جمله همشهریان بیرجندی است که همراه انبوه راهپیمایان شده است، وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی که زنی جوان بودم و فرزند شیرخواره داشتم در راهپیمایی شرکت می‌کردم.

وی بیان کرد: حتی گاهی می‌دانستم که با یک فرزند کوچک نمی‌توانم تمام مسیر راهپیمایی را طی کنم و فرزندم خسته می شود ولی با این حال در حد چند دقیقه هم همگام با مردم شده و شعار می‌دادم.

این همشهری بیرجندی ادامه داد: همه این حضورها و شعار دادن‌ها به خاطر آن است که ملت ایران پای آرمان هایی که بخاطر آن خون هزاران شهید ریخته شده ، ایستاده است و نمی‌خواهد بیگانگان برای او تصمیم بگیرند.

علاقه به وطن و رهبر زمینه ساز حضور

بیدختی یادآور شد: هر چند گرانی و مشکلات اقتصادی وجود دارد ولی علاقه به وطن و پشتیبانی از رهبر مهمتر از آن است و از این جهت مشکلات هیچگاه ما را سست نمی‌کند.

محمد حسن بهمنی جوان ۲۰ ساله‌ای است که همگام با موی سپیدان و همسالانش قدم در مسیر راهپیمایی گذاشته است، درباره چرایی حضور خود به خبرنگار مهر بیان کرد: در فضای مجازی تبلیغ علیه حضور مردم زیاد می‌شود و بسیاری از صفحات مجازی معاندان به واسطه برخی مشکلات ایرانی ها را تشویق به عدم حضور می‌کنند.

وی گفت: اما به نظر من ۲۲ بهمن روزی است که همه ایرانیان باید همدل و یک صدا وحدت ملی، مهربانی و عظمت ایران را به تصویر بکشند و شجاعانه به همه معاندان اعلام کنند هیچگاه از مسیر انقلاب اسلامی کناره نمی‌گیرند.

این جوان دانشجو با اشاره به اینکه به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی سالروز پیروزی انقلاب روز تجلی وحدت ملی است، یادآور شد: مشکلات در همه کشورها چه اروپایی و چه آسیایی کم و بیش وجود دارد و نباید به این بهانه از برگزاری باشکوه جشن پیروزی انقلابمان کم بگذاریم.

چالش های ایجاد شده توسط دشمن با حضور مردم کمرنگ می‌شود

مولوی سید احمد عبدالهی از علمای اهل سنت خراسان جنوبی و از ائمه جمعه اهل سنت نیز درباره این حماسه بزرگ به خبرنگار مهر گفت: در حالی وارد چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب می شویم که دشمن چالش هایی را بر سر راه ما ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: از این رو همانطور که مردم با حضور خود در اصل پیروزی انقلاب نقش آفرین بودند، با شرکت در راهپیمایی وحدت بخش ۲۲ بهمن در تداوم و استمرار انقلاب و نقش بر آب کردن توطئه های دشمن و ناامید کردن معاندان نیز سهیم هستند.

مولوی عبدالهی ادامه داد: این حضور علی رغم همه مشکلات نشان استقامت مردم ایران اسلامی است که بی‌شک در عرصه بین المللی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

تلاش برای حل مشکلات پاسخ مسئولین به حضور مردم باشد

وی افزود: وقتی مردم مخلصانه برای تجلیل از انقلاب و شرکت در جشن پیروزی حضور پیدا می‌کنند، مسئولین نیز باید به صورت جدی در راستای رفع مشکلات مردم به ویژه مشکلات اقتصادی اقشار محروم قدم بردارند.

حجت الاسلام احمد ملائی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی نیز در تجلیل این حماسه حضور گفت: انقلاب اسلامی از همان ابتدا یک انقلاب مردمی بود که با جانفشانی و ایثارگری‌های ملت به ثمر رسید.

وی بیان کرد:پس از انقلاب هم همین مردم با حضور خود در هشت سال دفاع مقدس، شرکت در راهپیمایی ها، شرکت در انتخابات ها و صبوری در برابر مشکلات زمینه تداوم انقلاب را به وجود آوردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: هر چند مردم در چهل سالگی انقلاب با مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصادی رو به رو هستند ولی حضورشان به واسطه مؤلفه‌های مهمتری چون استقلال، حفظ شعائر اسلامی، حفظ خون شهدا و دشمن ستیزی رخ می‌دهد.

ملائی با اشاره به اینکه راهپیمایی تجلی‌گاه وحدت مردم شیعه و سنی و همه اقوام است، یادآور شد: قرائن نشان می‌دهد که حضور امسال مردم در راهپیمایی از سال‌های دیگر باشکوهتر است که این مهم زمینه امیدواری دوستان و ناامیدی دشمنان را فراهم می‌آورد.

آری امروز خیابان های شهر به گام های مردمی زینت یافته است که انقلاب و وطنشان را همچون جان عزیز می دارند و غیرتمندتر از آن هستند که بخواهند در برابر دشمن سستی از خود نشان دهند. عزمشان پایدار و بصیرتشان افزون باد.