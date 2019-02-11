شور کریمان در جشن ۴۰ سالگی انقلاب/وحدتی که خار چشم دشمنان شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها؛ امسال همزمان با ۴۰ سالگی انقلاب مردم غیور، انقلابی و ولایتمدار استان کرمان جشن انقلاب را با اعتقادی راسخ برپا کرده اند و آمده اند که بار دیگر به آرمان های نظام، انقلاب، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کنند.

امروز مردم استان کرمان همگام با ملت ایران با وجود تمام توطئه های دشمنان و راه اندازی جنگ اقتصادی هوشیارانه و با بصیرت در صحنه حضور پیدا کرده اند تا به دشمنان و جهانیان ثابت کنند هرگز تنگناهای اقتصادی نمی تواند باعث عقب نشینی آنها از آرمان های نظام شود.

مردم استان کرمان در بهار انقلاب آمده اند تا ثابت کنند که همواره پشتیان نظام و ولایت هستند و با مشت های گره کرده و با سر دادن شعارهای استکبارستیزانه نظیر «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود خائن» نفرت خود از مستکبران جهانی را فریاد زدند. «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، «الله اکبر؛ خامنه ای رهبر» و «ما همه سرباز توایم خامنه ای؛ گوش به فرمان توایم خامنه ای» از دیگر شعارهایی بود که راهپیمایان سر دادند.

مادرها هم دست در دست فرزندانشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کرده اند؛ تا از هم اکنون به کودکانشان بیاموزند که با وحدت و هم بستگی کشور و نظام در مسیر پیشرفت و موفقیت هر چه بیشتر قرار می گیرد و راه نفوذ بر دشمنان و بدخواهان نظام بسته می شود.

تحت هر شرایطی حامی نظام هستیم

علی ابراهیم نژاد از راهپیمایان حاضر در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: همواره در صحنه حضور داشته و اجازه نمی دهیم کشورهای بیگانه برای ما تصمیم گیری کنند و هر زمان این نظام به حضور ما احتیاج داشته باشد با پیروی از فرمایشات رهبری در صحنه حاضر خواهیم شد.

مریم کربلایی هم به مهر گفت: عاشق ایران، نظام و رهبری هستم و هر سال در راهپیمایی شرکت می کنم چرا که این اقدام را وظیفه خود می دانم و دشمنان باید بدانند که تحت هر شرایطی حامی انقلاب هستیم.

زهرا ثمره بهرامی از دیگر راهپیمانان حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن است و در گفتگو با مهر اظهار کرد: من زمان انقلاب و جنگ را درک نکردم و تنها از زبان دیگر ایثارگری ها و فداکاری ها صورت گرفته برای حراست از انقلاب را شنیده ام امروز وظیفه نسل ماست که ادامه دهنده راه شهدا و امام راحل (ره) باشیم.

امیر مقدمی هم به مهر گفت: برای میهن و سربلندی ایران اسلامی در راهپیمایی حضور پیدا کرده ام و دشمنان بدانند که ما همواره در پشت سر رهبرمان حرکت می کنیم و با هر اعتقادی اجازه نمی دهیم خون شهیدانمان پایمال شود و به آمریکا ثابت می کنیم که هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

حماسه آفرینی کریمان در بهار انقلاب

رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: امروز شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن هستیم و این حضور درسی بزرگ برای دشمنان نظام به همراه دارد.

مهدی صدفی با اشاره به اینکه جوامع مختلف رخدادهای مهمی دارند که برنامه های گرامیداشت و پاسداشت در این راستا برگزار می کنند، ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی علاوه بر نگاه ملی که در بین همه جوامع وجود دارد یک نگاه اعتقادی هم در برگزاری مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی وجود دارد که برگرفته از آموزه های دینی و اعتقادی ماست.

وی با اشاره به اینکه همه مناسبت های ملی و مذهبی ما برگرفته از آموزه های دینی، اعتقادی و مکتبی و الهی است، افزود: مبدا و منشا انقلاب ما اسلام بوده و نشات گرفته از قیام حضرت سیدالشهدا (ع) است در نتیجه بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم در زمره تعظیم شعار مذهبی و الهی است.

صدفی عنوان کرد: در این ایام چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در مقطعی قرار داریم که دشمنان انقلاب و نظام از همه طرف و به هر وسیله ای با توطئه هایشان در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی تلاش می کنند و می خواهند با توطئه های مختلف مردم را نسبت به آینده خودشان ناامید کنند.

وی با اشاره به اینکه هر سال مردم حماسه حضور بی نظیری در راهپیمایی ۲۲ بهمن خلق کرده اند، بیان کرد: امسال شاهد یک راهپیمایی باشکوه و با عظمت در یوم الله ۲۲ بهمن هستیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف و تنش هستند، افزود: از اوایل پیروزی انقلاب تا به امروز طی ۴۰ سال گذشته شاهد توطئه های بیشماری از سوی دشمنان انقلاب و نظام بوده ایم.

کریمان عشق به انقلاب را فریاد زدند

راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر کرمان ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه با حضور خیل عظیم جمعیت از چهارراه طالقانی آغاز شد و به سمت میدان عاشورای این شهر ادامه پیدا می کند و در نهایت راهپیمایان به سخنان حجت‌الاسلام ابوترابی فرد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و امام جمعه موقت تهران گوش فرا می دهند.

بنا به گزارشات ارسالی از خبرنگاران مهر راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور خیل عظیم جمعیت در سراسر استان کرمان در حال برگزاری است.

پیام راهپیمایان ۲۲ بهمن این است که ما همیشه در صحنه هستیم و کوچکترین خللی در وحدت و اراده ما پیش نمی آید. امروز مردم دیار کریمان یکپارچه عشق به انقلاب را فریاد زدند و ثابت کردند با وجود تلاش و دسیسه چینی های دشمنان پای انقلاب ایستاده اند.