زنجانی ها مردمانی از جنس شور و شعور حسینی و انقلابی

خبرگزاری مهر-گروه استانها: زنجانی‌ها در نقاط مختلف استان زنجان با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر شور و شعور انقلابی خود را نشان دادند و با حضور باشکوه خود در جشن اقتدار و عزت ایران، حماسه دیگر در آستانه دهه پنجم انقلاب رقم زدند.

زنجانی‌ها امروز باشکوه‌تر از سال های گذشته به صحنه آمدند، صحنه حضور و اعلام استقامت در مسیر ولایتمدار و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امروز راهپیمایان زنجانی با حضور بی‌نظیر خود کاخ آرزوهای پوشالی دشمنان را فروریختند و حمایت قاطع خود از ولایت‌فقیه و نظام را به اثبات رساندند.

امروز ۲۲ بهمن، نقطه ای از تاریخ که روایتگر یک اقتدار و عظمت اساطیری برای ملتی مقتدر و تاریخ‌ساز است. ملتی که تاریخ به احترامش سر تعظیم فرود می آورد.

امروز همه آمده‌اند، امروز در طلیعه دهه پنجم انقلاب زن، مرد، کودک و جوان زنجانی همه آمده‌اند تا یک‌صدا اقتدار ایران اسلامی را در گستره‌ای به وسعت تاریخ فریاد بزنند، فریادی برآمده از اعتقاد راسخ به راهی که ۴۰ سال پیموده‌اند، راهی پرخطر و پرخون اما غرورآفرین و عزتمند است.

مردمانی از جنس و نور و پاکی، لبیک گویان به ندای ولایت فقیه ۴۰ سال است، در یوم الله ۲۲ بهمنشان، عهدی محکم و همیشگی را تکرار می‌کنند، این ملت در زیر آتش بمباران رژیم بعثی عراق، در کشاکش ترورهای ضدانقلاب، در سرمای زیر ۳۰ درجه، در هوای برفی و بارانی و در کوران مشکلات هرگز عهدشان برای حضور در میعادگاه ۲۲ بهمن را فراموشش نکرده‌اند و به خاطر عهدی که با بهمن سازان ۵۷ بسته‌اند آمده‌اند تا بگویند امانت‌داران وفادار هستند.

راهپیمایان زنجانی امروز در یوم الله ۲۲ بهمن از ساعت ۹ صبح از چهارراه امیرکبیر تجمع کرده بودند تا باردیگر حماسه‌ای از حضور را رقم بزنند، حماسه‌ای که در طول ۴۰ سال همیشه تکرارش کردند و امسال با درک صحیح از شرایط تاریخی که در آن قرار دارند، صحنه های بی بدیل از پشتیبانی یک ملت را رقم زدند.

اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد به صحنه آمدند

امروز اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد به صحنه آمدند، از دانشجویان، دانشگاهیان، بسیجیان و هنرمندان تا کسبه و بازاریان از ورزشکاران و قهرمانان جهانی تا نخبگان علمی، همه آمدند تا بگویند، که فارغ از همه مشکلات و چالش‌ها، برای اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در صحنه هستند.

یک شهروند زنجانی که به همراه خانواده اش در چهارراه امیر کبیر منتظر آغاز راهپیمایی است در خصوص راهپیمایی ۲۲ بهمن می گوید: یک ایرانی ۳۵ ساله ام و برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن هر ساله سعی کردم حاضر باشم و امسال با توجه به شرایط خاصی که کشور در عرصه جهانی با آن مواجه است و فشارهای دشمنان همراه با خانواده سه نفره ام در راهپیمایی شرکت کردم.

امیر رضائیان با بیان اینکه ملت ایران همیشه در راستای پشیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صحنه بوده اند، می افزاید: ملت ایران هرگز از آرمان های و ارزش های که به خاطر آن انقلاب کردند و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به ثمر نشانند، کوتاه نخواهند آمد.

وی متذکر شد: مشکلات و چالش‌های که در کشور وجود دار د هرگز خللی در اراده ملت ایران در دفاع و پشتیبانی از انقلاب اسلامی نخواهد داشت و ملت ایران استوارتر از گذشته از نظام و آرمان‌های آن حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

دانشجوی رشته آمار دانشگاه زنجان نیز می‌گوید: حضور امروز مردم زنجان و سایر شهرهای ایران، نشان از اقتدار و عزت نظامی دارد که دنیای استکبار طی ۴۰ سال باوجود همه توطئه‌هایش نتوانست خللی در مسیر پیشرفتش داشته باشد.

جوادی با بیان اینکه ملت ایران همواره به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وفادار بودند، می‌افزاید: ایران اسلامی امروز به‌عنوان نقطه اتکا و عزت برای مسلمانان و آزادیخواهان جهان است و ایران اسلامی امروز مرهون ایثار و از جان گذشتگی شهدا و ایثارگران است.

ملت ایران در طول ۴۰ سال ثابت کردند به عهدی که با شهدا و امام شهدا بسته‌اند وفادار بودند

وی متذکر شد: ملت ایران در طول ۴۰ سال ثابت کردند به عهدی که با شهدا و امام شهدا بسته‌اند وفادار بودند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری در راستای اقتدار و عزت ایران اسلامی همیشه در صحنه هستند تا حماسه‌های بزرگ را خلق کنند.

یک خانم زنجانی نیز که در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده است در خصوص دلیل حضورش در این راهپیمایی می گوید: زنجانی ها همواره طی ۴۰ سال گذشته در عرصه های مختلف در صحنه حضور داشته و حماسه های بزرگ از اقتدار و عزت را خلق کردند.

نوری با بیان اینکه ملت ایران هرگز ذره ای از عزم ارسخ خود در دفاع از آرمان ها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کوتاه نخواهند آمد، می افزاید: ملت ایران برای خنثی کردن توطئه های استکبار علیه نظام همواره همانند ۴۰ سال گذشته در صحنه حضور دارند.

یک پیرمرد زنجانی نیز می گوید همه راهپیمایی های طول چهل سال را بدون استثنا حاضر بوده می گوید: هر چند مردم به مشکلات موجود اعتراض دارند ولی این دلیل نمی شود در صحنه دفاع از نظام حاضر نباشند.

یک دانشجویی یمنی که در ایران درس می خواند با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم زنجان با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گوید: انقلاب اسلامی ایران الگویی برای همه جهانیان و آزادی خواهان است و ملت های مسلمان جهان با الگوی گیری از نظام ایران به مقابله با دولت های استکباری برخواستند.

حمزه متذکر شد: انقلاب اسلامی ایران افتخار مسلمانان و آزادی خواهان جهان است و حضور در صحنه های حمایت از نظام الگو برای مسلمانان جهان است

امروز در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همه آمدند، استوار و ثابت‌قدم همانند بهمن ۵۷، در یک مسیر و یک‌صدا اقتدار و عزت ایران اسلامی را فریاد بزنند.امروز همه آمدند، استوار و ثابت‌قدم همانند بهمن ۵۷، در یک مسیر و یکصدا برای اقتدار و عزت ایران اسلامی و برای تحقق ایرانی توانمند و متحد در مقابل توطئه‌های دشمنان، حضور یافتند.