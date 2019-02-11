جشن مردم قم در چهلمین بهار انقلاب/حضور مراجع در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه قم از صبح امروز در هوای سرد و بارانی خود را از نقاط مختلف شهر به میدان آستانه رساندند تا بار دیگر وفاداری خود به نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب و امام راحل را اعلام کرده و بیعتی مجدد با مقام عظمای ولایت داشته باشند.

مسیرهای راهپیمایی و خیابان‌های منتهی به میدان آستانه مملو از جمعیت است و مردم ولایتمدار قم از پیر و جوان، زن و مرد و از همه اقشار جامعه در حالی که پرچم‌های سه رنگ ایران اسلامی را در دست دارند به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) در حال حرکت هستند که حضور پرشور کودکان جلوه خاصی به مراسم داده است.

راهپیمایی کنندگان در حالی که پلاکاردهایی که روی آنها شعارهای انقلابی نوشته شده بود در دست داشتند در مسیر راهپیمایی با شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، « مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آل سعود» و «مرگ بر انگلیس» انزجار خود را از مستکبران عالم و جنایتکاران نشان دادند و اعلام کردند که دشمنان و توطئه‌گران با جنگ‌های، فرهنگی، نظامی و اقتصادی نخواهند توانست خللی در اراده پولادین مردم ایران اسلامی ایجاد کنند.

مردم انقلابی قم همچنین با شعارهای «لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین است»،‌ «در بهار آزادی جای شهدا خالی»، «ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده» و «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» ضمن اعلام مجدد حمایت خود از انقلاب اسلامی و بیعت با رهبری تأکید کردند که تا آخرین نفس در دفاع از نظام اسلامی ایستاده‌اند.

تعدادی از مراجع تقلید، اساتید و علمای حوزه علمیه قم نیز همگام با مردم همیشه در صحنه این شهر حضوری چشمگیر در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه داشتند و بخشی از مسیر را با راهپیمایان طی کردند.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی، آیت الله العظمی نوری همدانی، آیت الله ابراهیم امینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حجت الاسلام عباسی رئیس جامعه المصطفی العالمیه، تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و همچنین بهرام سرمست استاندار قم و مسئولان استان در این راهپیمایی حضور داشتند.

سخنرانی حجت الاسلام علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا و نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران در حرم مطهر حضرت معصومه(س) بخش پایانی مراسم راهپیمایان ۲۲ بهمن قم است.