کار زیاد دولت را از فکر زیاد باز داشته است / مراکز تحقیقاتی را با آدمها بسازید نه ساختمانها / عوام فریبی دشمن درجه یک نخبگی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد لاریجانی امروز در گردهمایی جمعی از نخبگان علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت ترافیک علمی را منجر به رشد علمی کشور دانست و گفت : خیلی مهم است که پژوهشگر و محقق در فضای مجازی که از سوی مرکز تحقیقاتی برایش ایجاد می شود احساس راحتی کند و بتواند ایده های خود را بپروراند.

وی عوام فریبی را دشمن اصلی نخبگی دانست و گفت : خبرهای خوب علمی که در کشور وجود دارد هر کدام به تنهایی یک زلزله علمی است اما مراکز تحقیقاتی باید در اعلام این خبرها دقت و وسواس زیادی به خرج دهند تا دچار عوام فریبی نشوند. علامه های رسانه ای زیادی در کشور وجود دارد که آفت نخبگی است.

لاریجانی اضافه کرد : در نخبگی باید برای کاری که می خواهید انجام دهید، مدهوش شوید و همه زندگی خود را صرف این کار کنید.

وی با اشاره به نعمتهایی از جمله وجود هستی، انسانیت و هدایت به عنوان نعمتهای پنهان خداوند به انسان، گفت : ولایت یکی از پایه های اسلام است و انسان مسلمان باید همواره از خود بپرسد که در یک حکومت مشروع زندگی می کند یا خیر و اگر مشروع است با همه توان باید به آن کمک کند.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی اضافه کرد : امروز ما در ایران به لطف الهی در حکومت مشروع زندگی می کنیم اما نکته این است که نظام ما با همه افتخاراتی که داشته هنوز میدان برای نخبگی در آن باز نیست و از این مسئله رنج می برد. کشور ما به مراکزی نیاز دارد که قدر نخبگی را بدانند و نخبگی را پرورش دهند.

لاریجانی تعیین مبالغ برای اعطا به نخبگان و برخی تسهیلات را کم اهمیت و توهین آمیز نسبت به نخبگان دانست و گفت : افتخار نظام ما ولایت مداری است و در این راه باید از نخبگی برای کارهای مهم کشور استفاده کرد.

وی افزود : کشوری که پس از سالها حکومت شاهان توانسته در سه دهه اخیر خودش را بسازد باید دغدغه بکار گیری فکر ناب و صید آن را داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی گفت : انتقادی که به دولت نهم وارد است این است که وزرا و دولتمردان این دولت بسیار کار می کنند و کار زیاد این افراد را از فکر زیاد و صید فکر ناب باز می دارد. این افراد باید ساعاتی را فارغ باشند تا بتوانند فکرهای خوب را بدست بیاورند. فکر زحمت زیادی دارد و دغدغه کسب فکر ناب باید در دولتمردان وجود داشته باشد.

به گزارش "مهر" وی با اشاره به اقداماتی که طی دهه های گذشته در تأسیس سه مرکز پژوهشکده مطالعات سیاسی و بین المللی، مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشکده دانشهای بنیادی انجام داده بود و گفت : پژوهشکده دانشهای بنیادی که در ابتدا به نام مرکز تحقیقات فیزیک نظری از آن نام برده می شد، با چند هدف عمده شکل گرفت. در این پژوهشکده هدف قرار گرفتن در گردونه علم، ایجاد مرکز نخبه پروری، تبلیغات صفر و قرار گرفتن در میدان رقابت جهانی علمی، مراودات علمی، ایجاد ترافیک علمی برای ورود علما و استفاده جوانان از علم روز دنیا و نگارش مقالات به زبان انگلیسی بود.

لاریجانی با انتقاد از مسائلی که در دانشگاهها وجود دارد و برخی از اساتید برای فعالیتهای خود طلب پول می کنند، گفت : در هیچ یک از دانشگاههای خوب دنیا رابطه استاد و شاگردی بر مبنای پول نیست و استاد عاشقانه وقت خود را در اختیار شاگرد قرار می دهد. در بد بودن وضع معیشتی اساتید و اعضای هیئت علمی هیچ شکی نیست اما اساتید نیز نباید صحبتی از پول داشته باشند بلکه سیستم و نظام خودش باید برای حل مسائل اساتید اقدام کند.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی خاطرنشان کرد : دانشهای دنیا بهم پیوسته اند و علوم زیستی و نظری باید بیش از پیش بهم نزدیک شوند.