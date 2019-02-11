ملت ایران درمقابل دشمن یکصدا هستند/دشمنان از حضور مردم درس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز(دوشنبه) با حضور در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به راهپیمایان ۲۲ بهمن ماه تهران پیوست.

قرار است لاریجانی بعد از حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، برای دیدار با مقامات ژاپنی، تهران را به مقصد توکیو ترک کند.

به گزارش مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی، گفت: این راهپیمایی بسیار عظیم نشان می دهد که هیچ چیز و هیچ اقدامی مانع حضور میلیونی مردم نمی شود، دشمنان باید بفهمند که ریشه های انقلاب قوی است و در این مصاف ملت ایران یک صدا هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تردید نکنید که حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حمایت ملت از انقلاب دشمنان را مأیوس می کند و آن‌ها پس از این شکست به دنبال سناریوهای دیگر می روند.

لاریجانی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دستاورد بسیار بزرگی برای کشور هم برای ادامه راه و هم حل مسائل محسوب می شود، همچنین دشمنان از این حضور پرشور درس گرفته و از رفتارهای خود دست بردارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ۴۰ سالگی خود را نخواهد دید، گفت: آنها از این حرف‌های بی ربط زیاد می‌زنند و خیلی نباید آن را جدی گرفت.