راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی ولایتمداری ملت و شکست برنامه های دشمن است

سید مهدی مقدسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: بی شک حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن، یأس و ناامیدی دشمنان انقلاب و نظام اسلامی را به دنبال دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی حضور گسترده مردم در تمامی عرصه ها و صحنه ها اثربخشی بسیار زیادی در اثبات حمایت ملت از نظام و انقلاب اسلامی داشته و امروز نیز این حضور پرشور نمایانگر پایبندی این مردم به انقلاب و نظام اسلامی است.

مقدسی خاطرنشان ساخت: مردم مومن و ولایتمدار ایران اسلامی همواره در عرصه های مهم حضور حماسی خود را به نمایش گذاشته اند و یقینا حضور گسترده مردم پیام معناداری را به دشمن می رساند که مردم به نظام و انقلاب و آرمان های امام راحل و شهدا وفادار هستند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این حضور باشکوه مردم در عرصه ها وظیفه سنگینی را بر دوش مسئولان می گذارد، چرا که همانطور که مردم احساس مسئولیت در مقابل نظام و انقلاب دارند، وظیفه شناسی مسئولان در خدمت گذاری به مردم هم بایستی مضاعف شود و در راستای خدمت به مردم از هیچ تلاش فروگذار نکنند.

گفتنی است راهپیمایی چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان های امام راحل، رهبری و شهدا در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور هم اکنون در حال برگزاری است.