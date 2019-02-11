جدیدترین موضع گیری عصائب اهل الحق عراق علیه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، قیس الخزعلی دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق در توییتی اعلام کرد: ادامه فعالیت و حضور داعش برای ماههای طولانی در مرز سوریه با عراق و سپس غلبه بر آن ظرف فقط یکهفته ثابت می کند که تصمیم بقای داعش یا پایانش تصمیمی سیاسی در راستای منافع آمریکاست.

وی افزود: بر این باوریم که هدف پایان آن در سوریه برای توجیه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و تقویت آن در عراق به منظور توجیه ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق است.

شایان ذکر است که نیروهای آمریکایی در حالی از سوریه در حال خارج شدن هستند که در پایگاههایی در عراق مستقر شده اند.