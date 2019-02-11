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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

«جشن چهلم»/ دریادار سیاری در جمع خبرنگاران:

برای دفاع از کشور خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت

برای دفاع از کشور خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت

معاون هماهنگ کننده ارتش در خصوص اظهارات برخی مقامات غربی درباره فعالیت های موشکی ایران، گفت: ما کار خودمان را انجام می‌دهیم اما برای دفاع از کشور خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه راهپیمایی، ضمن تبریک به همه ملت ایران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمنان این پیام را دارد که دشمنان بدانند که انقلاب پشتوانه مردمی دارد و آسیب پذیر نیست و در عرصه جهانی پیشرفت می کند و خود را نشان می‌دهد.

وی در خصوص اظهارات برخی مقامات غربی درباره فعالیت های موشکی ایران، تصریح کرد: ما کار خودمان را انجام می‌دهیم اما برای دفاع از کشور خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت.

سیاری در خصوص دستاوردهای چهل ساله انقلاب افزود: این راهپیمایی عظیم خود نشانه‌ای از مجموعه دستاوردهای انقلاب است. همین جمعیت و عظمتی که در خیابان‌ها می‌بینید نشانه اقتدار ایران اسلامی است.

کد مطلب 4539133
محمد مهدی ملکی

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