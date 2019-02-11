به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه راهپیمایی، ضمن تبریک به همه ملت ایران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمنان این پیام را دارد که دشمنان بدانند که انقلاب پشتوانه مردمی دارد و آسیب پذیر نیست و در عرصه جهانی پیشرفت می کند و خود را نشان می‌دهد.

وی در خصوص اظهارات برخی مقامات غربی درباره فعالیت های موشکی ایران، تصریح کرد: ما کار خودمان را انجام می‌دهیم اما برای دفاع از کشور خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت.

سیاری در خصوص دستاوردهای چهل ساله انقلاب افزود: این راهپیمایی عظیم خود نشانه‌ای از مجموعه دستاوردهای انقلاب است. همین جمعیت و عظمتی که در خیابان‌ها می‌بینید نشانه اقتدار ایران اسلامی است.