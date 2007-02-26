به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل کارخانه سیمان خوزستان در مراسم بهره برداری ازاین پایانه گفت: برخورداری از 12 جایگاه تخلیه‌بونکری با ظرفیت280 تن درساعت و دوجایگاه تخلیه کامیونی روباز با ظرفیت 120 تن از جمله توانمندی های این پایانه است.

مرتضی لطفی افزود: این پایانه همچنین از محوطه روباز برای استقرار تجهیزات دریافت سیمان انبار مسقف با ظرفیت ذخیره‌سازی 28 هزار تن دو دستگاه اسکروکان وایر هرکدام به طول 65 متر با ظرفیت انتقال سیمان 800 تن و نیز جایگاه دریافت سیمان به ظرفیت 120 متر مکعب برخوردار است .

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری 130 میلیارد ریالی برای ساخت این پایانه و نیز بهره‌مندی از 130 میلیون ریال تسهیلا‌ت بانکی افزود: با ساخت این پایانه که در 30 هزار متر مربع ساخته شده از این پس همه کارخانه های سیمان با کمترین هزینه سیمان تولیدی خود را به بازارهای جهانی صادر می کنند.

بندر امام خمینی یکی از بزرگترین بنادر کشور است که سالا‌نه حدود 40 درصد مبادلا‌ت کالای ایران با سایر کشورها از راه این بندر صورت می گیرد .

