تحریم ها انقلاب اسلامی را قوی تر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی صبح دوشنبه در حاشیه راهپیمایان 22 بهمن در بندرعباس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انقلاب اسلامی چهلمین سال شکوهمند خود را جشن می گیرد، بیان داشت: در طول چهل سال از انقلاب اسلامی فراز و فرودهایی بود که به عنوان تجربه می تواند در ادامه این راه مورد بهره مدیران و تصمیم سازان انقلاب شود.

وی با بیان اینکه در گذشت زمان، مشکلات پیچیده‌تری پیش روی ما آمد و البته تجربه‌های بسیاری از گذشته داریم، خاطرنشان کرد: اکنون زمانی است که تمامی مسئولان اجرایی کشور از جمله خودم باید اهداف مشخص و قابل‌دسترس برای رفاه بیشتر مردم تعریف کنیم.

آذری جهرمی با بیان اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی هیچگاه به اهدافشان نخواهند رسید، خاطرنشان کرد: اکنون باید به این نکته توجه داشته باشیم وقتی به سمت قله که حرکت می‌کنیم این سنگلاخ‌هایی که پیش روی ما وجود دارد که یا دشمنان درست می‌کنند یا به‌صورت طبیعی وجود دارد، را هموار و تسطیح کنیم و شتاب رسیدن به قله را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران در مقابل هرگونه تهدیدی پشت نظام خواهند ایستاد، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان اخیر باوجود تمامی مشکلاتی که برایش وجود آورده‌اند، رشد و ترقی‌اش بیشتر بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این موضوع یک واقعیت است که دوست و دشمن به آن یقین و باور دارند، اظهار کرد: این رشد و بالندگی ثمره خون شهدا و ایستادگی مردم است و با ایستادگی مردم و تلاش مسئولین، همه با هم مسیر باقیمانده تا قله ترقی و پیشرفت را با سرعت و شتاب بیشتر طی خواهیم کرد.