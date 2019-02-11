به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با حضور در راهپیمایی شکوهمند چهلمین بهار انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: سلام بر امام، سلام بر امت امامو سلام بر این ملت.
وی افزود: هدف انقلاب اسلامی این بود که حاکمیت شاه و قدرتهای زورمند و زرمند را بشکند و حکومت الله و مردم بر مردم را برقرار کند.
آیتالله جنتی ادامه داد: هدف انقلاب همان هدف ابراهیم بت شکن، موسی فرعون شکن و محمد طاغوتشکن و خمینی بتشکن بود.
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه این مملکت در دنیا آبرو پیدا کرده است، گفت: مملکت ما به برکت انقلاب اسلامی عزت و قدرت در دنیا پیدا کرد و قدرت شکن شد. در حال حاضر قدرتها از قدرت اسلام میترسند و وحشت دارند.
آیتالله جنتی همچنین خاطرنشان کرد: آمریکا از شوروی و روسیه نمیترسد بلکه از اسلام و انقلاب میترسد. ما هم به آمریکا میگوییم تو کوچکتر از اینی که بتوانی قدرت اسلام و مردم را بشکنی. تو خواهی رفت و ما خواهیم ماند. شاه رفت و ما ماندیم. صدام رفت و ما ماندیم. شما هم میروید و ما میمانیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: امیدواریم که به زودی جشن پیروزی انقلاب را در فلسطین برپا کنیم.
دبیر شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اسرائیل و هم دستانشان میگفتند که ملت ایران جشن ۴۰ سالگی را نمیبینند، تصریح کرد: بله اما خطاب به اسرائیل و هم پیمانانش میگویم که این آرزوها را به گور میبرید و کور باشید. بیایید ببینید مردم جشن ۴۰ سالگی انقلاب را با شکوه برگزار میکنند. چشمتان را باز کنید. کور باشید.
آیتالله جنتی بر همین اساس اضافه کرد: مردم ما ایستادهاند، مردم همه مشکلات را تحمل میکنند، گرسنگی و تشنگی، مواردی از این قبیل را تحمل میکنند اما شکست انقلاب و اسلام را تحمل نمیکنند. این را امام هم فرمودند.
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