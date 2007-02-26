فصل آینده نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا خواهیم بود / صدر جدول را از سایپا می گیریم

به گزارش خبرنگارمهر، صمد مرفاوی درحاشیه تمرین امروزتیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب خطاب به بازیکنان تیمش گفت: محرومیت از حضور درمسابقات لیگ قهرمانان آسیا نباید در روحیه شما تاثیرمنفی بگذارد ، باید تلاش کنید تا با قهرمانی در لیگ برتر مجددا به عنوان یکی از نمایندگان فوتبال ایران به رقابتهای آسیایی راه یابید .

وی ادامه داد: شما (بازیکنان استقلال) باید تنها به مسائل فنی وحضور قدرتمند در مسابقات لیگ برتر فکرکنید و نباید درمسائل مدیریتی باشگاه دخالت داشته باشید. اگر فردی درباشگاه اهمال کرده و باعث شده تا فهرست تیم دیرترازموعد قانونی به مالزی ارسال شود رسیدگی به تخلف آن شخص به باشگاه مربوط می شود و شما نباید با اظهارنظرهای خود جو تیم را متشنج کنید.

مرفاوی اذعان داشت: تا آنجاکه من درجریان هستم هیات مدیره باشگاه استقلال و شخص آقای امیدواررضایی با دقت درحال پیگیری امورهستند وبه طورحتم با افراد خاطی برخورد می کنند . با این شرایط دیگرنیازی نیست شما به عنوان بازیکن تیم اظهارنظری بر خلاف مواضع باشگاه داشته باشید.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابرازامیدواری ازموفقیت این تیم در فصل جاری رقابتهای لیگ برترگفت: سایپا درحال حاضرشرایط قابل قبولی ندارد. ما باید از فرصت به وجود آمده نهایت بهره را ببریم و مجددا به صدرجدول بازگردیم . این امر دوراز دسترس نیست و می توانیم با بهره گیری ازامتیازات دیدارهای خانگی که حکم مرگ و زندگی را دارد به این مهم دست یابیم .